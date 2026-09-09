Uomo barricato in casa a Napoli in via Nicotera si consegna, la polizia era andato ad arrestarlo

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Un uomo si è barricato in casa in via Nicotera a Napoli, nei Quartieri Spagnoli. La polizia si era presentata nella sua abitazione per notificargli un ordine di carcerazione e arrestarlo, scatenando la sua reazione. Dopo diverse ore, il soggetto – accusato di lesioni e maltrattamenti – si è arreso. Le forze dell’ordine, nel frattempo, avevano chiuso le strade della zona per motivi di sicurezza. La Questura ha confermato che l’uomo non era armato.

Sul posto ci sarebbero 5 volanti, vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e poliziotti della municipale.

Napoli Today aggiunge che il soggetto, prima di consegnarsi, avrebbe minacciato di uccidersi: fondamentale il lavoro dei negoziatori della polizia, che l’hanno convinto a desistere, come riportato da ANSA.