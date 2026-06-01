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Eseguito un arresto per tentato omicidio a Rimini per un episodio avvenuto nelle prime ore del 29 maggio. Un giovane ucraino è stato fermato dopo una violenta lite tra due stranieri in un hotel abbandonato nella zona Miramare. La vittima, trovata in condizioni critiche, è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato intorno alle 2.00 quando una donna ha contattato la Sala Operativa segnalando una lite particolarmente violenta tra due persone di nazionalità straniera. La chiamata, caratterizzata da toni concitati, lasciava intendere la gravità della situazione, tanto che la testimone ha dichiarato di non sapere se una delle persone coinvolte fosse ancora in vita.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile della Questura di Rimini sono intervenuti rapidamente presso un hotel ormai in disuso nella zona Miramare. Sul posto hanno trovato una donna in evidente stato di shock, che, tra urla e pianti, ha riferito della presenza di una persona a terra in condizioni disperate, con una copiosa perdita di sangue.

La confessione e i primi soccorsi

Mentre i poliziotti si dirigevano verso la scena, sono stati avvicinati da un uomo che, visibilmente agitato, ha confessato ripetutamente la propria responsabilità, esclamando: “Sono stato io… fate presto, l’ho ammazzato”. All’interno della struttura, gli agenti hanno trovato una persona distesa su un letto, con una grave ferita alla testa e una significativa fuoriuscita di sangue. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi medici.

Il trasporto in ospedale e le indagini

Poco dopo, un’ambulanza e un’auto medica sono giunte sul posto. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Bufalini di Cesena, mentre il presunto autore del reato è stato accompagnato in Questura per l’identificazione. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che l’aggressione sarebbe avvenuta con un tubo di ferro, come riferito dallo stesso arrestato durante una chiamata al 118, effettuata dal cellulare che aveva consegnato alla donna presente nello stabile.

Per i rilievi tecnici sono intervenuti inizialmente gli specialisti della Polizia Scientifica di Rimini, seguiti dal personale del Gabinetto della Scientifica di Bologna, vista la complessità delle indagini e la necessità di numerosi accertamenti sulla scena del delitto. Il cellulare utilizzato per le chiamate di emergenza è stato sequestrato, essendo intestato a una terza persona.

Le condizioni della vittima e gli sviluppi giudiziari

Al termine delle procedure di rito, è stato comunicato che la vittima si trova in stato comatoso e versa in condizioni gravissime. Il pubblico ministero di turno, informato dell’accaduto, ha disposto la traduzione in carcere dell’arrestato, che rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

L’episodio, avvenuto nella zona Miramare di Rimini, ha destato forte preoccupazione tra i residenti, sottolineando ancora una volta l’importanza della tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

IPA