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Un uomo di mezza età è stato salvato dai Carabinieri dopo essere stato notato in atteggiamento sospetto sulla banchina della stazione ferroviaria di Tortona (Alessandria), con chiari intenti suicidi. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione d’emergenza e alla prontezza delle forze dell’ordine, che hanno evitato una possibile tragedia.

La segnalazione e l’intervento immediato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il pomeriggio di una domenica d’agosto è stato interrotto da una telefonata al 112. Un cittadino ha segnalato la presenza di un uomo apparentemente smarrito sulla banchina della stazione ferroviaria. L’atteggiamento dell’uomo ha fatto temere un possibile tentativo di suicidio, spingendo l’operatore della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri a valutare immediatamente la gravità della situazione.

Per gestire la situazione senza creare allarmismi, la Centrale Operativa ha contattato un appuntato dell’Aliquota Radiomobile che, pur essendo libero dal servizio, si trovava nelle vicinanze della stazione. Il Carabiniere ha raggiunto rapidamente la banchina, avvicinandosi con cautela all’uomo per evitare di agitarlo ulteriormente. La zona, complice il caldo e l’orario, era quasi deserta, facilitando un approccio discreto.

Il dialogo decisivo e il supporto dei colleghi

Con grande sensibilità, il Carabiniere ha instaurato un dialogo con l’uomo, riuscendo a superare la sua diffidenza. Ha scelto con cura le parole e le domande, guadagnando minuti preziosi e distogliendo l’attenzione dell’uomo dal passaggio imminente di un treno. Nel frattempo, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile si è posizionata poco distante, pronta a intervenire senza aumentare la tensione.

Quando il Carabiniere ha percepito di aver conquistato la fiducia dell’uomo, ha fatto un cenno ai colleghi che si sono avvicinati con la stessa delicatezza. Dopo un breve scambio di parole, l’uomo ha accettato di essere accompagnato lontano dal binario, scegliendo di affidarsi ai Carabinieri. Poco dopo, il personale del 118 è arrivato sul posto per effettuare un primo controllo sanitario e offrire conforto all’uomo, che è stato poi trasportato in ospedale per un consulto psichiatrico.

Il valore dell’intervento umano

Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di evitare una possibile tragedia. Per il Carabiniere libero dal servizio e per i due colleghi della pattuglia, resta la consapevolezza di aver cambiato il destino di una persona in difficoltà, offrendo una seconda possibilità e la speranza di un futuro diverso. L’episodio dimostra ancora una volta l’importanza della prontezza e della sensibilità nelle situazioni di emergenza, soprattutto quando si tratta di salvare vite umane.

IPA