Uomo con precedenti di violenza sessuale va in un bar a Verbania e molesta delle ragazze, arrestato

Un uomo è stato arrestato a Verbania per evasione dopo aver infastidito i clienti di un bar. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio del 21 maggio, quando gli agenti della Squadra Volanti della Questura sono stati allertati dalla proprietaria del locale in località Trobaso. L’uomo, di nazionalità straniera, era già noto alle forze dell’ordine per un precedente reato di violenza sessuale su minori a Intra.

Intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti sono giunti sul posto dopo la segnalazione della proprietaria del bar. L’uomo era già stato riconosciuto come responsabile di un episodio di violenza sessuale avvenuto all’inizio di maggio a Intra, per il quale era stato posto agli arresti domiciliari.

Comportamento molesto

La proprietaria del bar ha riferito che l’uomo aveva già fatto accesso al suo locale nel primo pomeriggio, infastidendo alcune ragazze presenti. Solo grazie al suo tempestivo intervento, l’uomo si era allontanato. Tuttavia, il suo ritorno ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Arresto e conseguenze

L’uomo è stato arrestato per evasione e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Verbania in attesa del giudizio di convalida. È emerso che l’uomo era già stato arrestato per evasione due volte nei giorni precedenti dai Carabinieri. All’esito della convalida, è stato confermato il carcere per l’uomo.

Fonte foto: IPA