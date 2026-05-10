Uomo di 32 anni muore nella rissa tra extra comunitari a Porta Capuana, arrestato l'aggressore a Napoli

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Paura nella domenica pomeriggio di Porta Capuana, centrale rione di Napoli. Una violenta rissa è scoppiata per strada tra due uomini, uno dei quali armato di coltello. Uno dei due litiganti è stato gravemente ferito ed è morto poco dopo in ospedale. L’aggressore, dopo essersi barricato in un bar con un ostaggio, è stato identificato e fermato dalle forze dell’ordine ed arrestato per omicidio.

La lite a Porta Capuana

Non sono ancora stati chiariti i motivi che hanno dato il via alla rissa verificatasi a Napoli nel pomeriggio di domenica 10 maggio.

Secondo le prime ricostruzioni, due cittadini extracomunitari, uno di origini tunisine e l’altro nigeriano, avrebbero iniziato a discutere animatamente a pochi metri da Porta Capuana.

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L’alterco è passato ai fatti quando uno dei due uomini, armato di coltello, si è scagliato contro l’altro colpendolo con diversi fendenti.

L’aggressore, per sfuggire agli uomini della vittima, si è poi rintanato in un bar poco distante, tenendo una terza persona in ostaggio.

Morto un uomo di 32 anni

L’uomo accoltellato è stato prontamente soccorso e trasportato all’ospedale di Vecchio Pellegrini, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito e il decesso è avvenuto poco dopo. La vittima aveva 32 anni, era originario del Burkina Faso e risiedeva legalmente in Campania.

A seguito al grave episodio di violenza, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha provveduto all’implementazione dei servizi di vigilanza dell’intero rione.

“Siamo molto preoccupati. – denuncia il comitato di quartiere Luci su Porta Capuana – La sicurezza purtroppo è carente e forse sottovalutata per le dimensioni dell’area”.

Arrestato l’aggressore a Napoli

La situazione si è fatta tesa nella piazza antistante Porta Capuana e si è reso necessario anche l’intervento degli agenti dei reparti mobili in assetto antisommossa.

La polizia è dovuta intervenire in forze per evitare che lo scontro tra i due cittadini degenerasse ulteriormente, coinvolgendo altre persone.

L’aggressore, cittadino napoletano con origini tunisine di 58 anni, si sarebbe barricato in un bar per evitare il linciaggio dalle persone presenti al momento dell’accoltellamento.

Gli agenti sono riusciti a evitare che l’uomo venisse assaltato e, una volta identificato, hanno proceduto all’arresto con l’accusa di omicidio.

L’episodio segue di poche ore lo scontro avvenuto in piazza Municipio, dove un ragazzino di 14 anni è stato aggredito in una lite nata per gelosia e si trova ricoverato in ospedale in prognosi riservata.