Uomo disperso in mare a Tenerife, è caduto dalla nave da crociera Marella Explorer 2 diretta alle Canarie

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo 76enne di origini britanniche è caduto in mare mentre si trovava a bordo della Marella Explorer 2, nave da crociera del gruppo TUI. L’episodio si è verificato tra due isole dell’arcipelago delle Canarie, Tenerife e La Gomera. La compagnia ha confermato l’accaduto. Da ore sono in corso le ricerche per individuare il turista disperso.

Uomo disperso in mare a Tenerife, è caduto dalla nave da crociera

Il 76enne è caduto in acqua nella giornata di giovedì 27 novembre. L‘allarme è scattato poco prima delle ore 10 locali. Dell’uomo si sono perse le tracce mentre la nave da crociera si stava dirigendo da Tenerife a La Gomera, dopo aver fatto tappa a Madeira.

La compagnia TUI ha confermato che è stata diramata una segnalazione di “uomo in mare” e ha reso noto di essere in contatto con i familiari della persona scomparsa, oltre a sottolineare che sta collaborando con le autorità locali.

iStock La zona in cui il passeggero è caduto in mare

Non appena si è scoperto che il turista britannico era caduto in acqua, il comandante dell’imbarcazione ha subito arrestato la rotta per prendere parte alle prime fasi delle ricerche.

Dopodiché ha portato la Marella Explorer 2 al porto di Santa Cruz de Tenerife, dove l’unità è giunta nelle prime ore di venerdì.

Ricerche con motovedette, elicotteri e velivoli specializzati

Per le ricerche c’è stato un grande dispiegamento di mezzi. Il 76enne è stato cercato nella giornata di giovedì con motovedette, elicotteri e un velivolo specializzato nel pattugliamento marittimo.

Quando è calato il buio, le operazioni sono state temporaneamente interrotte per poi riprendere con il sorgere del sole.

Una passeggera, Lesley-Anne Kelly, come riportato dai media spagnoli, ha spiegato di aver sentito l’allarme mentre faceva colazione con la madre. A bordo della nave da crociera, il clima, da festoso e spensierato, sarebbe velocemente divenuto carico di tensione per l’accaduto.

Ascoltati i testimoni oculari

Sarebbero già stati ascoltati dalle autorità alcuni testimoni oculari per fare luce su quanto avvenuto e per chiarire la dinamica degli eventi. Nel frattempo le ricerche proseguono nelle acque nord-occidentali di Tenerife.

La Marella Explorer 2 è registrata a Malta e può ospitare oltre 1.800 passeggeri distribuiti su 14 ponti.