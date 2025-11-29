Uomo e donna trovati morti in una casa a Città della Pieve vicino Perugia, si sospetta femminicidio-suicidio
Tragedia a Città della Pieve vicino Perugia, dove un uomo e una donna sono stati trovati morti. Il ritrovamento dei due è avvenuto in una casa e sembra che, in passato, tra l’uomo e la donna ci fosse stata una relazione. Le Forze dell’Ordine non escludono che possa trattarsi di un femminicidio-suicidio.
Notizia in aggiornamento….