Uomo evirato nel sonno ad Angri dalla moglie che scopre il tradimento, donna arrestata: lui è grave

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Ad Angri, in provincia di Salerno, una donna ha evirato il marito dopo averlo narcotizzato. L’uomo è ricoverato in gravi condizioni mentre la donna, che aveva scoperto di essere stata tradita, è stata arrestata. Entrambi sono originari del Bangladesh.

Uomo evirato nel sonno dalla moglie

L’incredibile vicenda è avvenuta ad Angri, in provincia di Salerno, dove la coppia vive. La vittima è un uomo di 41 anni, che è stata narcotizzato dalla moglie: mentre dormiva poi, la donna, una 35enne, lo ha evirato.

Un taglio netto che ha lasciato l’uomo in una pozza di sangue, in preda a dolori lancinanti. Il 41enne è poi riuscito a uscire di casa e a chiedere aiuto.

Immediato l’arrivo del 118 e dei carabinieri, che hanno trovato l’uomo, ferito e sanguinante, sulle scale.

Lui è grave, lei arrestata

La coppia è originaria del Bangladesh, entrambi sono incensurati e regolarmente residenti in Italia. Come hanno raccontato alcuni vicini, si erano trasferita da poco tempo ad Angri da Sant’Antonio Abate.

Dopo aver subito l’evirazione l’uomo è stato ricoverato all’Umberto I di Nocera Inferiore e resta in gravi condizioni.

Lei, la moglie, che aveva scoperto il tradimento da parte del marito con un’altra donna secondo quanto riportato dal Messaggero, è stata arrestata e si trova ora nel carcere di Fuorni.

Come riportato sempre dal quotidiano romano, la donna, in preda alla gelosia, avrebbe utilizzato un coltello da cucina per evirare il marito.

Le indagini

Sul caso indagano i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal comandante Gianfranco Albanese.

Il sospetto che l’uomo sia stato prima narcotizzato deriva dal fatto che lui stesso ha raccontato di aver avvertito una forte sonnolenza durante il pranzo.

E proprio poco dopo che si era addormentato, la moglie gli ha provocato un taglio netto ai genitali.

Le indagini sono coordinate dal pm della Procura di Nocera Inferiore, Gianluca Caputo. L’arresto della donna è avvenuto in quasi flagranza: il coltello è stato trovato nel cassetto di un mobile accanto al quale la donna era appoggiata al momento dell’arrivo dei carabinieri.

La 35enne ora è accusata di tentato omicidio per le gravissime lesioni procurate.