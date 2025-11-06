Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto nel pomeriggio del 5 novembre a Ravenna, dove un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica è stato bloccato dopo aver minacciato gli agenti con un’accetta. L’episodio è stato segnalato da un militare dell’Arma dei Carabinieri libero dal servizio, che ha contribuito in modo decisivo all’operazione.

La segnalazione e l’intervento tempestivo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato quando un appartenente all’Arma dei Carabinieri, pur non in servizio, ha notato in strada un individuo in stato di agitazione che brandiva un’accetta. Il militare ha immediatamente contattato il Numero Unico di Emergenza, permettendo così l’arrivo rapido di una pattuglia della Polizia di Stato sul posto.

La collaborazione tra Polizia e Carabinieri

Il militare, senza mai perdere di vista l’uomo, ha collaborato strettamente con gli agenti intervenuti. Insieme hanno tentato di calmare il soggetto, che però ha reagito con violenza e minacce nei confronti delle forze dell’ordine. L’uomo ha opposto una resistenza attiva, rendendo necessario l’uso dello spray a base di oleoresin capsicum per neutralizzare la sua aggressività e garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Le conseguenze dell’azione

Durante le fasi concitate dell’intervento a Ravenna, i due operatori della Polizia e il militare dei Carabinieri hanno riportato lievi lesioni. Dopo aver ricevuto le cure necessarie, hanno potuto riprendere servizio. L’uomo, invece, è stato arrestato e condotto presso gli uffici della Questura per le formalità di rito.

