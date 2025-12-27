Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per guida in stato di ebbrezza ieri mattina nel quartiere Fontivegge di Perugia, dove un uomo è stato trovato ferito a terra e trasportato in ospedale in gravi condizioni. L’episodio è stato segnalato da una chiamata al Numero Unico di Emergenza e ha visto coinvolto un cittadino guineano, classe 1997, che ha dichiarato di aver tentato di soccorrere la vittima. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato nella mattinata di ieri, quando una chiamata al Numero Unico di Emergenza ha richiesto l’intervento delle Volanti nel quartiere Fontivegge di Perugia. La segnalazione riguardava una lite in corso in via Cortonese. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato un uomo disteso a terra con una ferita alla testa, mentre il personale sanitario del 118 stava già prestando le prime cure.

Il racconto dei testimoni e i primi accertamenti

Durante i primi accertamenti, la Polizia ha raccolto la testimonianza di una persona che, passando a piedi in via Cortonese, ha riferito di aver sentito un forte rumore e di aver visto un uomo di origini africane chiedere aiuto. L’uomo, ancora presente sul luogo dell’accaduto, è stato avvicinato dagli agenti e identificato come cittadino guineano, nato nel 1997. Sentito in merito ai fatti, il giovane ha dichiarato di aver tentato di prestare soccorso alla persona ferita, già presente sul posto al momento del suo arrivo.

Le verifiche della Polizia Scientifica

Per chiarire la dinamica dell’accaduto, è intervenuto anche il personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica. Gli accertamenti effettuati sul veicolo presente in zona non hanno evidenziato segni riconducibili a un sinistro stradale. Questo elemento ha escluso, almeno in prima battuta, l’ipotesi di un incidente come causa della ferita riportata dall’uomo trovato a terra.

La denuncia per guida in stato di ebbrezza

Il cittadino guineano, di 28 anni, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura per ulteriori accertamenti. Al termine delle verifiche di rito, è stato denunciato per il solo reato di guida in stato di ebbrezza. Non sono emersi, al momento, altri elementi a suo carico in relazione all’episodio della lite o della ferita riportata dall’uomo soccorso.

Le condizioni della persona ferita e le indagini in corso

La persona ferita è stata trasportata dal personale sanitario presso il locale nosocomio in codice rosso, segno di condizioni particolarmente gravi. La Squadra Mobile della Questura ha avviato indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità della vittima né sulle cause che hanno portato alla lite e alla successiva richiesta di soccorso.

