Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini stranieri sono stati arrestati per lesioni aggravate dopo un’aggressione avvenuta la sera del 15 gennaio in un esercizio pubblico nell’area urbana di Rossano, frazione di Cosenza. La vittima, connazionale degli aggressori, è stata soccorsa in gravi condizioni. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato del Commissariato di Corigliano Rossano durante i servizi di controllo del territorio, sotto la supervisione del Questore della Provincia di Cosenza, Dr. Antonio Borelli.

Due arresti in provincia di Cosenza

L’arresto dei due soggetti è avvenuto in flagranza di reato grazie all’intervento tempestivo degli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Corigliano Rossano, frazione di Cosenza.

La sera del 15 gennaio una chiamata al numero unico di emergenza 112 ha segnalato la presenza di una persona priva di sensi all’interno di un locale dello scalo urbano di Rossano.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato la vittima gravemente ferita al volto e alla testa, riversa a terra dietro il bancone con il capo sanguinante. Dopo aver richiesto l’intervento del personale sanitario, che ha trasportato il ferito in codice rosso presso il presidio ospedaliero cittadino, i poliziotti hanno iniziato a raccogliere le prime testimonianze dai presenti.

La ricostruzione dei fatti

Grazie alle dichiarazioni delle persone informate sui fatti e alla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza interne al locale, è stato possibile ricostruire la dinamica dell’aggressione.

La vittima, connazionale degli aggressori, è stata colpita con una violenza inaudita anche mediante l’uso di bicchieri di vetro, calci e pugni. Gli inquirenti hanno descritto l’episodio come una vera e propria spedizione punitiva, priva di apparente motivazione.

L’arresto dei responsabili

Le ricerche dei presunti autori dell’aggressione sono proseguite senza interruzioni. Gli agenti hanno individuato i due individui poco distante dal luogo dell’evento, ancora vestiti con gli stessi indumenti riconosciuti nelle immagini di videosorveglianza. Uno dei fermati presentava una vistosa macchia di sangue sul giubbotto, elemento che ha contribuito a identificarlo come uno degli autori materiali del fatto.

Le conseguenze giudiziarie

Per quanto accaduto i due soggetti sono stati arrestati e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, sono stati tradotti presso la casa circondariale della città a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’azione delle forze dell’ordine si inserisce in un più ampio contesto di controllo e prevenzione dei fenomeni di violenza e illegalità sul territorio.

IPA