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Un anziano è stato soccorso e salvato dalla Polizia di Stato a Fiuggi (Frosinone) dopo che la moglie, impossibilitata a raggiungerlo, aveva lanciato l’allarme per la sua incolumità. L’intervento è stato effettuato nei giorni scorsi, quando la donna, preoccupata perché il marito non rispondeva più al telefono, ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine.

La segnalazione e l’intervento degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta a Fiuggi, dove la sala operativa della Questura ha ricevuto una richiesta urgente di aiuto. La segnalazione è arrivata dalla moglie dell’anziano, che, a causa di problemi di salute, non poteva raggiungere la città termale. La donna, molto preoccupata, aveva notato che il marito non rispondeva più alle sue chiamate telefoniche, temendo che potesse essergli accaduto qualcosa.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza sono intervenuti tempestivamente presso l’abitazione indicata. Dopo aver effettuato un’attenta perlustrazione dell’edificio, hanno notato che la luce di una camera e la televisione erano accese, ma nessuno rispondeva ai ripetuti tentativi di contatto. La situazione ha subito destato sospetti, spingendo i poliziotti a non perdere tempo prezioso.

Il salvataggio dell’anziano

I poliziotti hanno deciso di controllare anche la parte posteriore dell’appartamento. Da lì sono riusciti a percepire una voce flebile provenire dall’interno, segno che la persona cercata era presente ma in evidente difficoltà. A quel punto, gli agenti hanno sollevato manualmente una serranda e sono entrati nell’abitazione, trovando l’anziano in stato di bisogno.

Una volta all’interno, i poliziotti hanno prestato i primi soccorsi all’uomo, in attesa dell’arrivo del personale medico. Grazie alla prontezza e alla determinazione degli agenti, la situazione si è risolta positivamente, evitando conseguenze più gravi per l’anziano. L’episodio si è concluso con un lieto fine, sottolineando ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

IPA