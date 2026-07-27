Uomo in stato di alterazione si getta in mare e rischia di annegare a Ravenna, il lieto epilogo

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Un uomo di 45 anni di origine marocchina è stato tratto in salvo dagli agenti della Polizia di Stato dopo essersi gettato nelle acque del molo di Via Molo Dalmazia. L’intervento, avvenuto nella tarda serata del 25 luglio a Ravenna, è stato reso necessario dal grave stato di alterazione psicofisica in cui versava l’uomo, che rischiava concretamente di annegare. L’operazione si è conclusa positivamente grazie alla prontezza e al coraggio degli operatori, che hanno evitato una possibile tragedia.

La segnalazione a Ravenna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato poco prima delle 23 quando la Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione relativa alla presenza di un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica lungo il molo di Via Molo Dalmazia.

L’uomo, salito a bordo di un’imbarcazione ormeggiata, urlava frasi prive di senso logico, attirando l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine.

Il tentativo di salvataggio

Nonostante l’intenso traffico veicolare e pedonale della zona, gli equipaggi impegnati nel servizio di controllo del territorio sono riusciti a raggiungere rapidamente il luogo segnalato.

Al loro arrivo, hanno constatato che l’uomo si era già gettato in acqua e, ormai allo stremo delle forze, tentava disperatamente di restare a galla. In più occasioni aveva ingerito acqua, rischiando il soffocamento, anche a causa del grave stato di ebbrezza in cui si trovava.

L’intervento decisivo degli operatori

Gli agenti hanno agito con grande prontezza: dapprima hanno cercato di rassicurare l’uomo e di ridurre il suo stato di agitazione. Successivamente, sporgendosi pericolosamente dal molo, sono riusciti ad afferrarlo per la punta delle dita e, con uno sforzo notevole, lo hanno sollevato dall’acqua, portandolo in salvo sulla banchina.

L’operazione è stata particolarmente rischiosa, poiché l’uomo, in preda all’agitazione, avrebbe potuto trascinare in acqua anche i poliziotti stessi.

Le condizioni dell’uomo e l’arrivo dei soccorsi

Una volta messo in sicurezza, l’uomo – un cittadino marocchino di 45 anni – è stato immediatamente assistito dagli agenti, che si sono accertati delle sue condizioni di salute, verificando che respirasse correttamente e fosse cosciente.

Gli operatori lo hanno rivestito e rassicurato, restando al suo fianco in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118, già allertato.

Il trasporto in ospedale e le cure

All’arrivo dell’ambulanza, l’uomo è stato affidato ai sanitari e trasportato presso il locale nosocomio per gli accertamenti e le cure necessarie.

Le sue prime parole hanno evidenziato un profondo malessere, motivo per cui gli agenti hanno continuato a fornirgli supporto fino all’arrivo dei soccorsi.

Il ruolo della Polizia di Stato

Grazie alla tempestività, alla professionalità e al coraggio degli operatori delle Volanti, un intervento che avrebbe potuto concludersi in tragedia si è risolto positivamente.

Questo episodio conferma il quotidiano e spesso silenzioso impegno della Polizia di Stato a tutela della vita e dell’incolumità dei cittadini.

Il contesto e la conclusione

L’episodio, avvenuto nella serata del 25 luglio presso il molo di Via Molo Dalmazia, mette in luce l’importanza della presenza delle forze dell’ordine sul territorio e la loro capacità di intervenire con prontezza anche in situazioni di emergenza legate a disagio psicofisico e stato di ebbrezza.

Il salvataggio dell’uomo a Ravenna rappresenta un esempio concreto di dedizione e coraggio al servizio della collettività.

IPA