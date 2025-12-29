Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per rapina e detenzione ai fini di spaccio a Vicenza, dove un cittadino tunisino è stato fermato dopo aver minacciato un uomo con una lametta in via Torino. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato e bloccato all’interno di un esercizio commerciale, dove sono stati recuperati parte degli oggetti sottratti.

La denuncia e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri un cittadino straniero si è presentato presso l’ufficio Denunce della Questura di Vicenza per segnalare di essere stato vittima di rapina. L’uomo ha raccontato agli agenti di essere stato minacciato con una lametta da un individuo che, dopo averlo intimidito, si è impossessato di alcuni suoi effetti personali.

Le ricerche e l’individuazione del sospetto

Ricevuta la denuncia, la Centrale Operativa ha inviato gli operatori della Squadra Volante in via Torino, luogo in cui era avvenuta la rapina. Grazie alla dettagliata descrizione fornita dalla vittima, gli agenti hanno avviato le ricerche nella zona. Poco dopo, il presunto autore del reato è stato individuato all’interno di un esercizio commerciale situato nella stessa via Torino.

Il controllo e il recupero della refurtiva

Durante il controllo immediato effettuato sul posto, la Polizia ha rinvenuto parte degli effetti personali sottratti alla vittima, riconosciuti e descritti dal denunciante. Il sospetto è stato quindi accompagnato presso gli Uffici della Questura per ulteriori accertamenti.

L’identificazione e i precedenti

La Polizia Scientifica ha sottoposto il fermato ai rilievi fotodattiloscopici, accertando che si trattava di un cittadino tunisino, classe 1999, già noto alle forze dell’ordine per precedenti giudiziari. L’uomo risultava inoltre destinatario di rintracci per pregresse situazioni giudiziarie e aveva violato un Ordine del Questore che gli imponeva di lasciare il territorio nazionale, oltre al divieto di accedere ai locali situati nella cosiddetta Zona Rossa.

L’arresto e le accuse

Il cittadino tunisino è stato formalmente tratto in arresto con l’accusa di rapina e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso il Carcere San Pio X di Vicenza.

IPA