Uomo morto a Roma travolto dal treno della metro B a Garbatella: non si esclude il gesto volontario

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dramma questa mattina a Roma, dove un uomo è morto dopo essere stato travolto da un convoglio della metro B all’interno della stazione Garbatella. Per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco e i rilievi delle Forze dell’Ordine, la circolazione è stata temporaneamente sospesa con l’attivazione di bus sostitutivi. Gli agenti propendono per l’ipotesi del gesto volontario.

Uomo travolto dal treno alla stazione Garbatella

Tragedia nella mattinata di oggi –sabato 26 settembre 2026 – lungo la linea B della metropolitana di Roma, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato travolto da un convoglio in entrata alla stazione Garbatella, lungo la tratta in direzione Rebibbia.

I fatti si sono verificati intorno alle 9:43, davanti a decine di passeggeri presenti in quel momento lungo le banchine.

ANSA

Il macchinista non è riuscito ad arrestare in tempo il treno e, quando le squadre dei Vigili del Fuoco sono riuscite a estrarre il corpo da sotto il convoglio utilizzando un carro sollevamenti, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul posto.

I soccorsi e la sospensione della metro B

Per consentire le complesse operazioni di recupero ed effettuare i rilievi di rito, la circolazione dei treni è stata immediatamente sospesa nel tratto compreso tra le stazioni di Laurentina e Castro Pretorio.

L’azienda della mobilità Atac ha attivato il servizio di autobus sostitutivi per coprire le fermate della tratta interrotta, mentre le Forze dell’Ordine hanno gestito il deflusso dei passeggeri all’esterno delle stazioni temporaneamente chiuse.

La circolazione è stata ripristinata e la linea è tornata alla normalità poco prima delle 13, a seguito della conclusione degli accertamenti e del trasferimento della salma al Policlinico Tor Vergata.

L’ipotesi del gesto volontario

Sul posto sono intervenuti gli agenti del IX Distretto Colombo e il personale della Polizia scientifica per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Gli investigatori hanno ascoltato le testimonianze delle persone presenti in banchina al momento dell’impatto, raccogliendo elementi concordi che orientano gli accertamenti verso l’ipotesi del gesto volontario.

Le Forze dell’Ordine proseguono le verifiche per identificare con certezza la vittima e completare le relazioni da consegnare alla Procura.