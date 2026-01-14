Uomo morto all'ospedale di Magenta, è stato lasciato davanti all'entrata con una profonda ferita al torace

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un uomo di circa trent’anni è morto all’ospedale di Magenta dopo essere stato abbandonato davanti l’ingresso con una profonda ferita al torace. Privo di documenti, è deceduto poco dopo il ricovero. I carabinieri indagano per chiarire cosa sia successo e identificare chi lo ha abbandonato davanti alla struttura sanitaria.

Uomo morto davanti all’ospedale di Magenta: cosa è successo

Un uomo di circa 30 anni è morto nella mattinata di oggi – mercoledì 14 gennaio – dopo essere stato lasciato davanti all’ingresso dell’ospedale di Magenta, nel Milanese, con una profonda ferita al torace.

La vittima è stata accompagnata da persone al momento non identificate, che si sono allontanate subito dopo averlo abbandonato davanti alla struttura sanitaria.

L’uomo, privo di documenti, è stato immediatamente trasportato all’interno dell’ospedale e affidato alle cure del personale sanitario. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, le sue condizioni sono apparse subito gravissime e il decesso è sopraggiunto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Le indagini dei carabinieri

La ferita presente sull’uomo, lunga e profonda, è compatibile con un colpo inferto da un’arma da taglio, probabilmente un grosso coltello o un oggetto simile.

Le indagini sono state affidate ai Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, che stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e risalire all’identità della vittima.

Al momento non è chiaro dove l’uomo sia stato ferito né in quali circostanze, né se l’aggressione sia avvenuta poco prima dell’arrivo in ospedale o in un altro luogo.

I punti della vicenda ancora da chiarire

I militari stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’ospedale e delle aree circostanti, nella speranza di individuare chi abbia accompagnato l’uomo davanti alla struttura e di ricostruire i movimenti precedenti.

L’assenza di documenti rende più complessa l’identificazione della vittima, che resta al momento senza nome. Gli investigatori stanno concentrando l’attenzione anche sulla natura della ferita al torace, descritta come lacero-contusa e particolarmente estesa.

Un elemento che fa ipotizzare l’uso di un’arma da taglio di dimensioni rilevanti. Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista.