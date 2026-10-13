Uomo morto carbonizzato in uno chalet ad Aupa di Pontebba, l'incendio ha inghiottito l'abitazione
Tragedia ad Aupa di Pontebba: un uomo di 60 anni perde la vita in un incendio devastante nel suo chalet.
Un uomo, di 60 anni, è morto nell’incendio divampato la notte scorsa in uno chalet adibito a uso abitativo ad Aupa di Pontebba, in provincia di Udine. Il corpo carbonizzato del proprietario è stato rinvenuto dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme con più squadre, provenienti da Tarvisio, Pontebba e Gemona. L’allarme è stato dato intorno alle 2 di notte da un vicino che ha visto le fiamme e sentito esplosioni verificarsi all’interno dello stabile. Le fiamme e la colonna di fumo si potevano vedere a diversi chilometri di distanza e sono state avvertite anche delle esplosioni.
Sull’accaduto indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Udine. L’autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento della salma in ospedale per l’esecuzione dell’autopsia, per chiarire le cause del decesso.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.