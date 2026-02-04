Carlo Dell'Amico morto in un incendio a Massa, era un ex carabiniere: la moglie è in gravi condizioni

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Carlo Dell’Amico, 62 anni, è morto in un incendio scoppiato in un appartamento a Massa. La moglie è stata portata in codice rosso in ospedale, intossicata dal fumo. Così come sono rimasti intossicati anche due carabinieri intervenuti per salvare entrambi, mentre un terzo militare sarebbe rimasto ferito a un arto. La stessa vittima era un ex carabiniere. In corso le indagini per capire cosa abbia fatto partire le fiamme.

L’incendio a Massa, morto un ex carabiniere

L’incendio è divampato nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 febbraio in un appartamento in via Armando Angelini.

Carlo Dell’Amico, 62 anni, è morto tra le fiamme: secondo quanto riferito dal Tirreno era un ex carabiniere, originario di Carrara.

Le condizioni della moglie

La moglie di Carlo Dell’Amico sarebbe ricoverata all’ospedale Apuane di Massa, in gravi condizioni.

Feriti tre militari

Sul posto, oltre a 118 e vigili del fuoco, sono intervenuti tre carabinieri.

I militari sono finiti in ospedale: due per intossicazione, il terzo invece avrebbe riporatto una ferita a un arto e sarebbe arrivato al pronto soccorso in codice giallo.

Le indagini sull’incendio

I vigili del fuoco si sono messi subito al lavoro per domare le fiamme.

Le forze dell’ordine stanno indagando su quanto accaduto nell’appartamento. Al momento restano sconosciute le origini dell’incendio.