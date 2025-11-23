Uomo muore investito da un treno a Firenze, Alta Velocità in tilt: treni fermi e ritardi di oltre 2 ore
Un uomo è morto investito da un treno sui binari alla stazione di Firenze Rifredi. Problemi con l’Alta Velocità in tutta Italia
È morto l’uomo investito da un treno sui binari alla stazione di Firenze Rifredi. Sull’incidente sono in corso accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria. La circolazione ferroviaria è stata sospesa e poi ripresa, ma proseguono treni fermi e ritardi anche superiori alle 2 ore anche alla stazione di Roma Termini. In tilt l’Alta Velocità di Freccia Rossa e Italo.
Uomo investito da un treno a Firenze
Poco dopo le ore 11:00 di domenica 23 novembre, un uomo è morto sui binari alla stazione di Firenze Rifredi.
La persona si trovava sui binari quando è stata travolta da un treno in arrivo alla stazione toscana.
Ritardi alla stazione di Roma Termini
Deceduto sul colpo, a nulla è valso il tempestivo intervento dei soccorritori del 118. Non si esclude un gesto volontario.
Sul luogo del tragico incidente anche la polizia ferroviaria, i tecnici di Ferrovie e una squadra dei vigili del fuoco.
Caos e disagi per l’alta velocità
Dopo essere stata sospesa per i necessari accertamenti dell’autorità giudiziaria, la circolazione è gradualmente ripresa alle 12:15 circa.
La circolazione resta tuttavia rallentata a causa dei ritardi accumulati e delle linee soggette a cancellazioni o limitazioni di percorso.
I ritardi si estendono anche alle stazioni più vicine, comprese quelle di Roma Termini e Bologna.
I maggiori problemi si riscontrano sulle linee dell’Alta Velocità, sia di Trenitalia che di Italo.
I treni in ritardo
Trenitalia ha fornito l’elenco dei treni Alta Velocità direttamente coinvolti, con ritardi superiori ai 60 minuti:
- FR 9466 Trieste Centrale (6:38) – Roma Termini (12:05)
- FR 9414 Salerno (7:08) – Venezia Santa Lucia (13:34)
- FR 9524 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50)
- FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) – Napoli Centrale (15:08)
- FR 9310 Napoli Centrale (8:50) – Torino Porta Nuova (15:20)
- FR 9308 Roma Termini (9:25) – Torino Porta Nuova (14:20)FR 9411 Venezia Santa Lucia (9:26) – Roma Termini (13:30)
- FR 9617 Milano Centrale (9:35) – Roma Termini (12:39)
- FR 8508 Roma Termini (9:50) – Brescia (14:00)
- FR 9527 Milano Centrale (10:10) – Salerno (16:18)
- FR 9413 Venezia Santa Lucia (10:26) – Napoli Centrale (15:53)
- FR 9416 Roma Termini (10:35) – Venezia Santa Lucia (14:34)
- FR 9626 Roma Termini (10:50) – Torino Porta Nuova (15:10)
- FR 9623 Milano Centrale (10:58) – Reggio Calabria Centrale (20:35)
Ulteriori modifiche alla circolazione:
- FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) – Napoli Centrale (15:08): il treno oggi non ferma a Roma Termini.
- FR 9617 Milano Centrale (9:35) – Roma Termini (12:39): il treno oggi ferma a Firenze Rifredi. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9411 Venezia Santa Lucia (9:26) – Roma Termini (13:30).
I passeggeri:
- in partenza da Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9527 Milano Centrale (10:10) – Salerno (16:18);
- diretti a Roma Tiburtina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.