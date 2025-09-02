Uomo muore sui binari della metro B nella stazione San Paolo a Roma, si pensa al suicidio

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un uomo è morto sui binari della linea B della metropolitana di Roma. La tragedia è avvenuta all’altezza della stazione San Paolo. Non si conoscono ancora le generalità della vittima. Per il momento l’ipotesi più probabile è quella del suicidio. A causa dell’incidente la circolazione della metropolitana è stata temporaneamente interrotta.

Tragedia sulla metro B di Roma

Il fatto è avvenuto intorno alle 15,30 di martedì 2 settembre nella stazione della metro B di Roma San Paolo. Non si conosce ancora l’identità dell’uomo che è stato travolto e ucciso da un treno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, la 7/A di Ostiense e la 11/A Eur con al seguito il carro sollevamenti. Inoltre, sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli operatori del 118.

ANSA

La linea B della metro di Roma

Sul posto polizia e vigili del fuoco

Il servizio sulla linea è temporaneamente modificato. La circolazione è regolare solo tra Monti Tiburtini e Rebibbia, mentre nelle tratte Monti Tiburtini-Laurentina e Bologna-Ionio è sospesa in entrambe le direzioni; sono disponibili bus sostitutivi.

Come detto, non è ancora chiaro se il gesto sia stato volontario o se si sia trattato di un incidente. Per ora la pista seguita dalla polizia, intervenuta sul posto nella stazione San Paolo della linea B della metropolitana, è quella di un gesto volontario.

Restano ancora da chiarire diversi aspetti della tragedia, che gli agenti stanno cercando di ricostruire con l’ausilio delle testimonianze di altri passeggeri presenti e dei filmati della videosorveglianza.

L’ipotesi del gesto volontario

Come succede sempre in questi casi, la linea è stata interrotta per permettere alle forze dell’ordine giunte sul posto di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Inoltre, i vigili del fuoco hanno lavorato per diverso tempo per liberare i binari e permettere il recupero della salma.

Spetterà al magistrato di turno valutare se disporre o meno un esame autoptico oppure limitarsi a un accertamento esterno.

L’intervento degli operatori del 118 è stato inutile perché purtroppo l’uomo ha perso la vita subito dopo l’impatto violentissimo con il vagone della linea B della metropolitana di Roma. Per lui non c’è stato nulla da fare.