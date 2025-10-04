Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestati padre e figlio originari di Andria. I due uomini sono accusati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi a Andria, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, a seguito di un’indagine che ha permesso di ricostruire un quadro indiziario grave nei confronti dei due uomini, rispettivamente di 53 anni e 30 anni. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le misure sono state eseguite dalla Squadra Mobile della Questura di Andria, con il coordinamento della Procura della Repubblica.

Le indagini e la scoperta della droga

L’attività investigativa, avviata dalla Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile, ha permesso di raccogliere elementi sufficienti per ritenere che i due indagati abbiano costretto un uomo residente ad Andria a custodire presso la propria abitazione sostanze stupefacenti per loro conto. Questa strategia avrebbe consentito ai presunti responsabili di eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine, sfruttando la posizione della vittima per nascondere la droga.

Minacce e violenze per costringere la vittima

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vittima sarebbe stata obbligata a occultare la sostanza stupefacente contro la propria volontà, subendo ripetute violenze fisiche e minacce di morte. Gli investigatori hanno accertato che le intimidazioni sarebbero state messe in atto anche con l’utilizzo di un’arma, aggravando ulteriormente la posizione dei due arrestati.

Il sequestro di cocaina, hashish e arma

Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno rinvenuto presso l’abitazione della persona offesa circa mezzo etto di cocaina e un etto di hashish. Inoltre, è stata recuperata anche l’arma utilizzata per le minacce, che era stata occultata proprio all’interno dell’abitazione dei due indagati. Questi ritrovamenti hanno confermato il quadro accusatorio ricostruito dagli investigatori della Questura di Andria.

L’arresto e la custodia cautelare

I due uomini, padre e figlio, sono stati associati presso la Casa circondariale di Trani in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani. Il provvedimento è stato adottato dopo che la Procura della Repubblica ha presentato richiesta, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati.

Il contesto: la lotta allo spaccio e alle estorsioni

L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto ai reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e alle estorsioni nella provincia BAT. Le forze dell’ordine continuano a monitorare il territorio per prevenire e reprimere fenomeni criminali che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e la tranquillità delle comunità locali.

Le indagini proseguono

Le indagini della Polizia di Stato e della Procura della Repubblica di Trani proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e per accertare se i due arrestati siano coinvolti in altri episodi analoghi. Non si esclude che possano emergere nuovi sviluppi nelle prossime settimane, anche grazie alle testimonianze raccolte e agli elementi acquisiti durante le perquisizioni.

