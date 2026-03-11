Uomo prova a rapire bimbo dall'auto a Latina nel parcheggio del supermercato, madre terrorizzata: "Un incubo"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un uomo ha tentato di rapire un bimbo da un’auto nel parcheggio di un supermercato a Latina. La madre e il padre del piccolo hanno raccontato in tv l'”incubo” vissuto. La mamma, che nel momento in cui è successo il fatto era sola in macchina col bambino, ha detto: “Ho avuto tanta paura”.

Il racconto dei genitori del bimbo che un uomo ha tentato di rapire a Latina

Giorgia e Simone, la mamma e il papà del bambino di 5 mesi che un uomo ha tentato di rapire nel parcheggio di un supermercato a Latina, sono intervenuti nella trasmissione 1Mattina news per raccontare quanto accaduto.

La madre del piccolo, che in quel momento si trovava da sola col figlio in auto, ha ricordato: “Ho avuto tanta paura. Eravamo dietro, lui nell’ovetto e io accanto. Lo sportello si è aperto di prepotenza, io non l’ho visto arrivare. Ha afferrato l’ovetto e l’ha tirato verso di lui, ma a me è venuto spontaneo tenerlo verso di me. Ho iniziato a strillare e questa persona si è allontanata, andando verso l’entrata del supermercato. Io ho richiuso lo sportello, ho messo le sicure, ho tolto le chiavi e ho chiamato subito Simone”.

Il papà ha raccontato: “Sono corso fuori con paura e agitazione, lei piangeva agitata. Ho rincorso l’uomo e l’ho bloccato. Senza che io dicessi niente lui ha detto ‘Io no bambino, no bambino’. Da lì ho capito che era stato lui. Abbiamo chiamato le forze dell’ordine che sono intervenute in neanche 3 minuti”.

La mamma del bimbo ha poi aggiunto: “Eravamo andati a Latina per scegliere il vestito per il battesimo del piccolino, che si terrà tra meno di un mese. Da una bellissima giornata si è trasformata in un incubo“. E ancora: “Io ho paura di uscire di casa, non devi mai abbassare la guardia”.

Il padre ha dichiarato ancora: “Ci aspettiamo che ci sia giustizia, che paghi per quello che ha fatto”.

ANSA

Chi è l’uomo arrestato a Latina

L’uomo accusato di aver tentato di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato a Latina è stato arrestato dalla polizia per tentato sequestro di persona e porto di armi o oggetti atti a offendere.

Come riportato da ANSA, si tratta di un iracheno di 34 anni, risultato irregolare in Italia, che durante la perquisizione è stato trovato in possesso di un martello in gomma.

Le parole della sindaca di Latina

La sindaca di Latina Matilde Celentano si è detta “profondamente scossa” da quanto accaduto, ma anche “orgogliosa” della risposta immediata del sistema di sicurezza.

La prima cittadina ha anche espresso a nome della città “la più totale solidarietà” ai genitori del bimbo.