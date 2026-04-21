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È di quattro persone finite in custodia cautelare in carcere il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano. Gli arrestati, tre cittadini egiziani e uno marocchino, sono ritenuti gravemente indiziati di rapina aggravata in concorso ai danni di un cittadino svizzero. L’episodio si è verificato la sera del 25 gennaio 2026 nei pressi della stazione Centrale di Milano.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è stata condotta dalla Sezione “Antirapine” della Squadra Mobile di Milano e ha preso avvio dopo la rapina subita da un cittadino svizzero di 34 anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima era partita da Lugano a bordo di un treno diretto alla stazione Centrale di Milano. Gli indagati avrebbero individuato il cittadino svizzero già durante il viaggio, iniziando a pedinarlo fino all’arrivo in città.

L’aggressione e la fuga

Una volta giunto nei pressi di via Vittor Pisani, vicino alla stazione Centrale, il cittadino svizzero sarebbe stato circondato dai quattro giovani, che avrebbero approfittato delle circostanze favorevoli per aggredirlo. Durante l’azione, gli avrebbero strappato dal polso un orologio di lusso del valore di circa 40.000 euro, per poi darsi rapidamente alla fuga.

Le modalità investigative

Le indagini sono state caratterizzate da un’attenta analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia interne che esterne alla stazione Centrale. Gli agenti hanno inoltre effettuato accertamenti tecnico-scientifici, confrontando i volti ripresi dalle telecamere con quelli dei sospettati. Un ulteriore elemento investigativo è stato rappresentato dall’analisi dei profili social degli indagati, che ha contribuito a consolidare il quadro indiziario a loro carico.

L’esecuzione delle misure cautelari

Due dei destinatari della misura cautelare sono stati raggiunti dal provvedimento direttamente presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore, dove erano già detenuti per reati analoghi. Il terzo è stato rintracciato nella zona di Piazza Selinunte, mentre il quarto risulta al momento irreperibile ed è attivamente ricercato dalle forze dell’ordine.