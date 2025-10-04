Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Foligno, dove un cittadino rumeno di 41 anni è stato fermato in esecuzione di un mandato di arresto europeo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di lesioni personali e furto aggravato, è stato individuato nel centro storico della città durante una serie di controlli straordinari messi in campo dagli agenti del Commissariato locale. Il provvedimento di cattura era stato emesso dalle autorità della Romania, dove il soggetto deve scontare una pena di due anni e cinque mesi di reclusione per falsificazione di documenti, guida in stato di ebbrezza e guida senza patente.

Operazione della Polizia: intensificati i controlli nel centro storico

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, negli ultimi giorni gli agenti del Commissariato di Foligno hanno rafforzato la loro presenza sul territorio, concentrando le attività di prevenzione e controllo soprattutto nelle aree più frequentate del centro storico. L’obiettivo era quello di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e contrastare eventuali fenomeni di criminalità diffusa.

Identificate 94 persone e controllati 49 veicoli

Nel corso di queste operazioni, la Polizia ha identificato complessivamente 94 persone e sottoposto a verifica 49 veicoli. I controlli, svolti anche attraverso posti di blocco strategicamente posizionati, hanno permesso di monitorare efficacemente i flussi di persone e mezzi in transito nel cuore della città. L’attività si è rivelata fondamentale per individuare soggetti potenzialmente pericolosi o ricercati.

Arrestato un 41enne rumeno: era ricercato in tutta Europa

Durante uno di questi controlli, gli operatori hanno rintracciato un cittadino rumeno di 41 anni, residente da tempo a Foligno e già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti di lesioni personali e furto aggravato. L’uomo risultava destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità della Romania, dove era stato condannato per una serie di reati tra cui falsificazione di documenti, guida in stato di ebbrezza e guida senza patente.

Mandato di arresto europeo: i dettagli della condanna

Il provvedimento internazionale di cattura era stato richiesto dalle competenti autorità rumene a seguito di una sentenza definitiva che impone all’uomo di scontare una pena complessiva di due anni e cinque mesi di reclusione. Le vicende giudiziarie che hanno portato alla condanna riguardano episodi di falsificazione di documenti, guida in stato di ebbrezza e guida senza patente, reati commessi in passato nel paese d’origine.

La cattura e il trasferimento in carcere

Una volta accertata l’identità e la posizione giudiziaria del soggetto, i poliziotti hanno proceduto al suo accompagnamento presso il Commissariato di Foligno. Qui sono stati espletati tutti gli adempimenti di rito previsti dalla normativa vigente in materia di esecuzione di mandati di arresto europei. Al termine delle formalità, il 41enne è stato trasferito presso la Casa circondariale di Spoleto, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’eventuale estradizione.

Precedenti e radicamento sul territorio

L’uomo arrestato risulta da anni stabilmente residente a Foligno, dove aveva già attirato l’attenzione delle forze dell’ordine per il suo coinvolgimento in episodi di lesioni personali e furto aggravato. Il suo profilo era già noto agli investigatori, che lo tenevano sotto osservazione nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio.

