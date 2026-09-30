Uomo salvato in extremis da un incendio a Vimodrone, aveva perso i sensi tra le fiamme: l'intervento
Un 56enne è stato salvato dai carabinieri da un incendio in casa a Vimodrone. L'uomo è stato rianimato e trasportato in ospedale in codice rosso.
Un 56enne rimasto privo di sensi a seguito di un principio d’incendio in un’abitazione, è stato tratto in salvo a Vimodrone (Milano). L’intervento, avvenuto nella mattinata di ieri, è stato condotto dai carabinieri della locale stazione, che hanno agito con prontezza per soccorrere l’uomo e mettere in sicurezza l’area, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Le fiamme, divampate per cause ritenute accidentali, hanno reso inagibile l’appartamento.
- Il salvataggio a Vimodrone
- L'intervento dei carabinieri
- I soccorsi e le condizioni dell'uomo
- Le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza
Il salvataggio a Vimodrone
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nella mattinata di ieri i militari della stazione di Vimodrone (Milano) hanno notato del fumo fuoriuscire da un’abitazione al piano terra di via S. Anna.
Riconosciuto il pericolo di un incendio, i carabinieri sono intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza l’area e hanno richiesto il supporto della centrale operativa, che ha inviato personale della sezione radiomobile di Sesto San Giovanni.
L’intervento dei carabinieri
Appreso che l’appartamento era occupato da un 56enne, i militari non hanno esitato: in attesa dei vigili del fuoco, hanno infranto il vetro di una finestra.
Uno dei carabinieri della sezione radiomobile, proteggendosi le vie respiratorie con un panno bagnato per il denso fumo, ha scavalcato il davanzale ed è entrato nell’abitazione. All’interno ha trovato l’uomo riverso sul pavimento, privo di sensi.
I soccorsi e le condizioni dell’uomo
L’uomo è stato trasportato all’esterno dai militari, che hanno iniziato subito le manovre di rianimazione e disostruzione delle vie respiratorie, ostruite da saliva e fuliggine.
Poco dopo è giunto il personale sanitario del 118, che ha stabilizzato il 56enne e lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.
Le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza
Le fiamme, che secondo una prima ricostruzione sarebbero divampate per cause accidentali, hanno reso inagibile l’appartamento. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco di Milano, Sesto San Giovanni e Gorgonzola.
Il carabiniere che ha fatto irruzione nell’appartamento e altri tre inquilini del piano superiore, evacuati con l’arrivo di ulteriore personale della stazione locale, sono stati visitati sul posto dai sanitari per l’inalazione dei fumi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.