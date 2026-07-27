Uomo schiacciato dall'autobus a Torino, sarebbe scivolato dopo essere sceso: è grave, operato d'urgenza
Un uomo è rimasto gravemente ferito a Torino, la gamba schiacciata dall'autobus dal quale era appena sceso
Grave incidente stradale a Torino, un uomo di 75 anni è stato investito da un autobus, rimanendo schiacciato. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe scivolato dopo essere sceso dal bus, proprio mentre il mezzo stava ripartendo, finendo con una gamba sotto una delle ruote. Soccorso, è stato trasportato all’ospedale, dove è stato operato d’urgenza.
Uomo schiacciato dall’autobus a Torino
Il grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 27 luglio, in corso Francia a Torino, nei pressi di piazza Massaua.
Poco dopo le 9 un uomo di 75 anni è stato investito da un autobus, finendo con una gamba schiacciata sotto il mezzo. Lo riporta La Stampa.
Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia locale.
La dinamica dell’incidente
L’esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli agenti della polizia locale, che hanno ascoltato a lungo il conducente dell’autobus, in servizio sulla linea 40.
Il mezzo è stato posto sotto sequestro per poter eseguire gli accertamenti del caso.
Secondo una prima ricostruzione, il 75enne era appena sceso dall’autobus quando è avvenuto l’incidente.
L’uomo sarebbe scivolato proprio mentre il mezzo stava ripartendo, finendo con una gamba sotto le ruote.
Operato d’urgenza in ospedale
All’arrivo del personale del 118 le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito critiche, ha perso molto sangue dalla grave ferita alla gamba.
Il 75enne è stato stabilizzato e intubato sul posto, quindi è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cto, dove è stato subito sottoposto a un intervento chirurgico.
L’anziano rischia di perdere la gamba, la prognosi è riservata.