Un uomo anziano scomparso nelle campagne del Comune di Andria è stato ritrovato e messo in salvo, grazie a una complessa operazione di ricerca condotta congiuntamente dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri. L’intervento è stato reso necessario dopo la segnalazione di un familiare che aveva denunciato l’improvviso allontanamento dell’uomo, soggetto fragile e privo di telefono cellulare, avvenuto nel primo pomeriggio. L’azione coordinata e il tempestivo impiego di mezzi aerei hanno permesso di localizzare e soccorrere l’anziano, che è stato poi affidato alle cure dei sanitari. L’operazione si è conclusa positivamente, come comunicato dalle forze dell’ordine.

L’allarme e l’inizio delle ricerche

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione di ricerca si è svolta nei giorni scorsi nel territorio del Comune di Andria. La collaborazione tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri si è rivelata fondamentale per il buon esito dell’intervento.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando un familiare ha contattato la Sala Operativa della Polizia di Stato per segnalare la scomparsa di un proprio congiunto. L’uomo, anziano e considerato soggetto fragile, si era allontanato autonomamente dall’autovettura parcheggiata all’interno del piazzale di un opificio, situato lungo la Strada Provinciale 231, facendo perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti. La situazione è apparsa subito delicata, anche perché la persona scomparsa risultava priva di telefono cellulare, elemento che ha reso ancora più difficoltose le operazioni di localizzazione.

Le operazioni di ricerca

Ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa ha immediatamente attivato le procedure previste per la ricerca delle persone scomparse, coordinando l’intervento delle Volanti della Polizia di Stato. Sul posto sono intervenuti equipaggi composti dall’Ass. Giuseppe Mazzilli, dall’Ass. Simeone Di Laora, dall’Agente Sc. Francesco Erriquez e dall’Agente Sc. Nicola Di Gennaro. Questi operatori si sono impegnati in una perlustrazione serrata dell’area interessata, battendo palmo a palmo la zona rurale nella speranza di rintracciare l’anziano disperso.

L’impiego dei mezzi aerei e il ritrovamento

Considerato il protrarsi delle ricerche senza esito e l’ampiezza della zona da controllare, oltre alle condizioni di particolare vulnerabilità della persona scomparsa, aggravate dal freddo intenso e dall’avvicinarsi del crepuscolo, è stato richiesto l’ausilio di un mezzo aereo dell’Arma dei Carabinieri. Grazie al supporto fornito dall’elicottero, l’uomo è stato individuato nelle campagne circostanti e prontamente raggiunto dal personale operante. Il ritrovamento ha permesso di mettere in sicurezza l’anziano, evitando conseguenze potenzialmente gravi dovute alle condizioni climatiche e alla fragilità della persona coinvolta.

L’assistenza sanitaria e la conclusione dell’intervento

Una volta raggiunto, l’anziano è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto tempestivamente sul posto. Successivamente, è stato accompagnato presso una struttura ospedaliera per gli accertamenti del caso. Dell’evento è stata data tempestiva informazione alla Prefettura, come previsto dalle procedure operative in situazioni di scomparsa di persone fragili.

Il ringraziamento dei familiari

L’intervento si è concluso con esito positivo grazie alla tempestiva segnalazione, al coordinamento della Sala Operativa e alla sinergia tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri. Nei giorni successivi, i familiari dell’uomo hanno voluto esprimere personalmente il proprio ringraziamento al personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri intervenuto, nonché al Questore, per l’attività svolta e la professionalità dimostrata.

