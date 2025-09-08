Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 84 anni scomparso è stato ritrovato e tratto in salvo nella frazione di Santa Lucia di Giove Rotondo, nel comune di Pescorocchiano (Rieti). L’anziano, originario di Terracina (Latina), era scomparso mercoledì scorso durante una passeggiata. Il ritrovamento è stato possibile grazie all’intervento di due poliziotti liberi dal servizio, che hanno individuato l’uomo in una zona impervia, attirati dai suoi lamenti.

Il ritrovamento: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio mercoledì scorso, quando l’anziano si era allontanato durante una passeggiata, facendo perdere le proprie tracce ai familiari. Le ricerche sono proseguite per alcuni giorni, coinvolgendo forze dell’ordine e volontari, fino all’epilogo di questa mattina.

Il ruolo decisivo dei poliziotti fuori servizio

Determinante è stato l’intervento del Sovrintendente Massimiliano Palluzzi e del Vice Sovrintendente Augusto Vulpiani, entrambi poliziotti ma in quel momento liberi dal servizio. I due, in servizio rispettivamente a Roma e L’Aquila, si trovavano nella zona boschiva quando sono stati attirati dai lamenti provenienti da un fossato. Avvicinatisi, hanno scoperto l’anziano in evidente stato di difficoltà, a circa 3 chilometri dal punto in cui era stato visto l’ultima volta.

Le operazioni di soccorso in una zona impervia

La zona del ritrovamento, come sottolineato dalle autorità, è particolarmente difficile da raggiungere: si tratta di un’area montuosa e boscosa, che ha reso complesse sia le ricerche sia il recupero dell’uomo. I poliziotti hanno utilizzato il proprio veicolo per trasportare rapidamente i sanitari e le attrezzature necessarie, agevolando così le operazioni di soccorso.

Il trasporto in ospedale e le condizioni dell’anziano

Dopo il primo intervento sul posto, l’anziano è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato con l’elisoccorso all’Ospedale Gemelli di Roma. Le sue condizioni, sebbene provate dalla lunga permanenza all’aperto, sono state giudicate stabili dai medici.

La collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il successo dell’operazione è stato reso possibile dalla collaborazione tra forze dell’ordine, personale sanitario e cittadini. L’episodio sottolinea l’importanza della tempestività e della dedizione degli operatori, anche quando non sono in servizio attivo.

Le reazioni delle autorità e della comunità

La notizia del ritrovamento ha suscitato sollievo e gratitudine nella comunità di Pescorocchiano e tra i familiari dell’anziano. Le autorità locali hanno espresso il proprio ringraziamento ai poliziotti coinvolti, sottolineando il valore del loro gesto e l’importanza della presenza delle forze dell’ordine anche al di fuori dell’orario di servizio.

Un lieto fine dopo giorni di apprensione

La vicenda si è conclusa positivamente dopo giorni di apprensione e ricerche serrate. L’anziano, che si era perso durante una semplice passeggiata, è stato salvato grazie all’intuito e al senso del dovere di due agenti che non hanno esitato a intervenire, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

Conclusioni

L’episodio di Pescorocchiano rappresenta un esempio di efficienza e dedizione da parte delle forze dell’ordine, capaci di intervenire con prontezza anche in situazioni di emergenza e in luoghi difficilmente accessibili. La collaborazione tra istituzioni e cittadini si conferma un elemento chiave per la sicurezza e il benessere della collettività.

