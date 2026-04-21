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Un uomo scomparso è stato ritrovato e messo in salvo dopo ore di ricerche nelle campagne tra Lecce e la marina di Frigole. L’operazione, condotta dagli agenti delle Volanti della Questura, è stata resa possibile grazie alla collaborazione di un vicino di casa e all’analisi dei segnali telefonici. Il lieto fine è stato raggiunto dopo che l’uomo, in stato confusionale, è stato convinto a uscire dal suo nascondiglio e affidato alle cure dei sanitari.

L’allarme e le prime ricerche

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nel pomeriggio del 15 aprile, quando un cittadino si è rivolto al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vito Fazzi” per segnalare la scomparsa del fratello. L’uomo, apparso in forte stato di agitazione, aveva avuto una lite con il familiare prima di allontanarsi improvvisamente.

L’allarme è stato lanciato quando il fratello del disperso si è presentato in ospedale, riferendo che l’uomo si era allontanato dopo una discussione. Gli agenti delle Volanti della Questura di Lecce hanno immediatamente avviato le ricerche, utilizzando le informazioni fornite dal denunciante e analizzando i segnali telefonici per restringere il campo d’azione.

Le indagini nelle campagne

Le ricerche si sono concentrate nelle campagne circostanti, dove i poliziotti hanno individuato alcune orme che conducevano all’interno della vegetazione. Il lavoro degli agenti è stato reso ancora più efficace grazie alla testimonianza di un vicino di casa, che ha riferito di aver accompagnato l’uomo in una zona rurale tra Lecce e la marina di Frigole. Incrociando questi elementi con i dati dei segnali telefonici, le forze dell’ordine hanno potuto concentrare gli sforzi in un’area più circoscritta.

Il ritrovamento e il salvataggio

Dopo aver seguito alcune tracce nella fitta vegetazione, gli agenti si sono addentrati nella macchia mediterranea. Nonostante le difficoltà del terreno, i richiami degli operatori hanno ricevuto risposta: una voce flebile ha guidato i poliziotti fino a un groviglio di rovi dove l’uomo si era nascosto, rannicchiato e in evidente stato confusionale.

Con pazienza e determinazione, gli agenti sono riusciti a stabilire un contatto con il malcapitato, persuadendolo a uscire dal suo nascondiglio. Una volta raggiunto, l’uomo è stato assistito e idratato in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118, che ha disposto il trasferimento in ospedale per i necessari accertamenti.

Il ricongiungimento e il lieto fine

L’intervento si è concluso con il ricongiungimento dei due fratelli, ponendo fine a ore di apprensione. Il tempestivo intervento degli agenti e la collaborazione dei cittadini hanno permesso di evitare conseguenze più gravi e di riportare l’uomo in salvo.

Il commento delle autorità

Il Questore Giampietro Lionetti ha sottolineato come l’esito positivo dell’operazione evidenzi ancora una volta l’importanza della sinergia tra le segnalazioni dei cittadini e la rapidità d’azione della Polizia di Stato. Secondo il Questore, questa collaborazione è fondamentale per la salvaguardia della vita umana.

Il ruolo della comunità e delle forze dell’ordine

L’episodio dimostra quanto sia cruciale la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine in situazioni di emergenza. La prontezza nel segnalare la scomparsa e la determinazione degli agenti hanno permesso di risolvere positivamente una situazione che avrebbe potuto avere esiti ben diversi.

IPA