Si cosparge di benzina davanti al Tribunale di Bergamo e minaccia di darsi fuoco, bloccato dai soccorritori

Attimi di forte tensione nel centro di Bergamo. Un uomo sulla cinquantina si è cosparso di benzina davanti al Tribunale e ha minacciato di darsi fuoco con in mano un accendino. Sul posto sono intervenute subito carabinieri, vigili del fuoco e soccorritori del 118. La zona è stata isolata e chiusa al traffico per un paio d’ore, mentre gli agenti cercavano di convincere l’uomo a desistere. L’allarme è scattato poco prima delle 10 e ha provocato la chiusura temporanea dell’area intorno al palazzo di giustizia.

Tragedia sfiorata davanti al Tribunale di Bergamo, cosa è successo

Secondo i testimoni, l’uomo si è recato davanti all’ingresso del parcheggio degli uffici giudiziari, in via Borfuro, e si è cosparso di benzina nascondendosi dietro delle siepi. Oltre alla tanica, in mano aveva un accendino col quale ha minacciato di appiccare il fuoco.

La scena ha immediatamente attirato l’attenzione dei passanti. Nel giro di pochi minuti sono stati allertati i numeri di emergenza e sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso, inclusi i vigili del fuoco con gli idranti.

Gli agenti hanno creato un perimetro di sicurezza attorno all’uomo e hanno iniziato a dialogare con lui per farlo tornare in sé. Intanto diverse persone sono state invitate a restare all’interno di edifici e negozi limitrofi fino al termine dell’emergenza.

I soccorritori hanno evitato il peggio

Durante il dialogo, carabinieri e soccorritori hanno approfittato della distrazione dell’uomo per immobilizzarlo e poi portarlo, in evidente stato di shock, all’interno del Tribunale di Bergamo per sottoporlo alle prime cure sul posto.

Il traffico è stato quindi riaperto, mentre proseguono le indagini sulle cause che hanno condotto l’uomo a tentare l’estremo gesto.