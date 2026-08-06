Uomo si dà fuoco in auto sotto casa della ex a Cinisello Balsamo, lei ha detto che la perseguitava da un anno

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo di 35 anni è stato ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda di Milano, dopo essersi dato fuoco davanti alla casa della sua ex compagna a Cinisello Balsamo, riportando ustioni estese sul 70% del corpo. L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte, in via Dante Alighieri. L’uomo ha compiuto il gesto mentre si trovava nella sua auto, cospargendosi di liquido infiammabile.

Cinisello Balsamo: 35enne si dà fuoco davanti casa della ex compagna

Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, l’allarme è scattato nella notte tra il 5 e il 6 agosto, poco dopo la mezzanotte.

Il 35enne ha parcheggiato la sua auto davanti alla casa della sua ex compagna. Poi si è cosparso il corpo di liquido infiammabile e quando era ancora dentro l’abitacolo si è dato fuoco.

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Poi, probabilmente per istinto di sopravvivenza, si è lanciato fuori dal mezzo. Quando lo hanno trovato, i vigili del fuoco lo hanno visto a terra, ancora avvolto dalle fiamme, accanto all’auto parcheggiata e incendiata.

La corsa in ospedale e il ricovero in codice rosso: ustioni a capo, collo e torace

Immediatamente è stato portato in ospedale. Ora si trova ricoverato in codice rosso e in gravissime condizioni al Niguarda.

Ha ustioni estese al 70% del corpo ed è in prognosi riservata, nel centro grandi ustionati del nosocomio.

In particolare, ha lesioni profonde ed estese a capo, collo, torace e arti superiori.

Gli accertamenti, secondo quanto riferito dal 118, sono stati affidati ai carabinieri di Cinisello Balsamo e al Nucleo Radiomobile di Sesto San Giovanni.

La versione dell’ex compagna vittima di atti persecutori

L’ex compagna del 35enne, come riporta l’AdnKronos, è stata sentita dai militari dell’Arma che hanno subito avviato le indagini per fare chiarezza su quanto avvenuto.

Ai carabinieri, da quanto emerso, la donna ha raccontato di essere vittima da circa un anno di atti persecutori, ma di non aver mai denunciato.