Salvataggio in extremis nel quartiere Prenestino a Roma. Un uomo di 85 anni è stato tratto in salvo da due agenti del V Distretto di P.S. Prenestino, intervenuti dopo una segnalazione di urla e rumori sospetti provenienti da un’abitazione. L’episodio si è verificato poco dopo le 20, quando una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 ha fatto scattare l’allarme. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la tempestività e il coraggio degli agenti hanno evitato una possibile tragedia.

L’allarme e l’arrivo della pattuglia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto è iniziato quando una telefonata al 112 ha segnalato forti urla e strani rumori provenienti da un appartamento nel quartiere Prenestino. I due agenti, Vito e Roberto, in servizio di pattuglia per il V Distretto, sono giunti sul posto in pochi minuti. Hanno trovato la porta dell’abitazione chiusa dall’interno e nessuna risposta dall’anziano che viveva lì, il signor Claudio, di 85 anni.

Il tentativo di accesso e la scelta rischiosa

Resisi conto che non era possibile entrare dalla porta principale, i poliziotti hanno chiesto aiuto a un vicino di casa. Insieme hanno valutato la possibilità di raggiungere l’appartamento passando dal balcone attiguo. Tuttavia, la distanza tra i balconi e l’altezza del piano rendevano l’operazione estremamente pericolosa. Nonostante ciò, uno dei due agenti ha deciso di agire senza esitazione alla ‘Mission Impossible‘: ha scavalcato la ringhiera e, con un salto nel vuoto, è riuscito a raggiungere il balcone dell’abitazione dell’anziano.

Il salvataggio: una manovra decisiva

Una volta all’interno, l’agente ha trovato il signor Claudio riverso a terra, privo di sensi e con le vie respiratorie ostruite dalla propria dentiera. Senza perdere tempo, il poliziotto ha inserito la mano nella bocca dell’uomo e ha rimosso l’ostruzione, consentendogli di riprendere a respirare. Nel frattempo, il collega ha forzato un secondo accesso all’appartamento per agevolare l’arrivo dei soccorsi e facilitare le operazioni di assistenza da parte del personale sanitario.

Il lieto fine e le condizioni dei protagonisti

Grazie alla prontezza di spirito e al sangue freddo degli agenti Vito e Roberto, il signor Claudio è stato salvato da una morte quasi certa. Attualmente si trova in ospedale sotto osservazione, ma le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita. Uno dei poliziotti, invece, ha riportato una lieve lesione alla caviglia durante l’operazione, ma nessuna ferita è paragonabile alla vita che è stata restituita all’anziano.

Il ruolo della Polizia e la risposta della comunità

L’intervento dei due agenti del V Distretto di P.S. Prenestino rappresenta un esempio di dedizione e coraggio al servizio della collettività. La loro capacità di valutare rapidamente la situazione e di agire con determinazione ha permesso di evitare una tragedia. La comunità del quartiere Roma ha espresso gratitudine nei confronti dei poliziotti, sottolineando l’importanza della presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

Conclusioni

Questo episodio mette in luce il valore umano e professionale degli operatori di Polizia, spesso chiamati a intervenire in situazioni di emergenza che richiedono sangue freddo e prontezza di riflessi. Il salvataggio del signor Claudio è stato possibile grazie all’intervento tempestivo e al coraggio degli agenti, che non hanno esitato a mettere a rischio la propria incolumità per salvare una vita.

