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Un arresto per porto abusivo di arma da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale è stato eseguito nei giorni scorsi a Catona, frazione di Reggio Calabria, durante un servizio di controllo della Polizia Ferroviaria. Un giovane, notato con il volto coperto da un passamontagna, è stato fermato dagli agenti dopo un breve inseguimento. L’intervento è stato motivato dalla necessità di garantire la sicurezza negli scali ferroviari della zona.

Il controllo a Catona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Sezione Polizia Ferroviaria di Villa San Giovanni hanno intensificato i controlli presso gli scali ferroviari locali.

Durante uno di questi servizi, nella località di Catona, l’attenzione degli operatori è stata attirata da un giovane che, alla loro vista, si è allontanato rapidamente, cercando di non farsi riconoscere grazie a un passamontagna.

L’inseguimento e il rinvenimento dell’arma

Gli agenti hanno immediatamente inseguito il sospetto, riuscendo a raggiungerlo dopo un breve inseguimento. Nel tentativo di disfarsi di eventuali prove, il giovane ha gettato a terra una pistola semiautomatica priva di matricola, segno evidente di un’arma clandestina.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire anche un caricatore con una cartuccia, un bilancino di precisione e un paio di guanti in lattice, elementi che hanno rafforzato i sospetti degli inquirenti circa le sue intenzioni.

L’arresto e le accuse

Al termine delle verifiche, il giovane è stato tratto in arresto con le accuse di porto abusivo in luogo pubblico di arma da fuoco clandestina e resistenza a pubblico ufficiale.

Successivamente, è stato condotto presso la casa circondariale di Arghillà, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, per l’indagato vale il principio di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.

La sicurezza negli scali ferroviari

L’episodio sottolinea l’importanza dei controlli effettuati dalla Polizia Ferroviaria nelle aree sensibili come gli scali ferroviari, spesso teatro di episodi di criminalità.

L’azione tempestiva degli agenti di Villa San Giovanni ha permesso di prevenire possibili conseguenze più gravi e di sequestrare un’arma potenzialmente pericolosa. Il giovane fermato dovrà ora rispondere delle gravi accuse contestate.

Il contesto e le indagini in corso

Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari. La Polizia Ferroviaria continuerà a monitorare con attenzione le aree di competenza per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire episodi di illegalità.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, volto a contrastare il porto abusivo di armi e altri reati connessi.

L’episodio, avvenuto a Reggio Calabria, rappresenta un ulteriore esempio dell’impegno delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità e nella tutela della sicurezza pubblica.

IPA