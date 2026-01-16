Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto in flagranza per rapina il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nei giorni scorsi a Lecco. Un cittadino marocchino senza fissa dimora è stato fermato dopo aver aggredito e ferito con un coltello un passeggero su un treno diretto a Milano, nel tentativo di sottrargli il giubbotto.

L’aggressione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato domenica 11 gennaio a bordo di un treno in viaggio verso Milano. Un cittadino brasiliano, che si trovava sul convoglio, è stato improvvisamente aggredito da un uomo armato di coltello, il quale ha tentato di derubarlo del giubbotto.

L’aggressore, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ha agito con particolare determinazione. Dopo aver minacciato la vittima con un’arma da taglio, l’ha ferita nel tentativo di sottrarle il giubbotto. La situazione ha generato attimi di paura tra i passeggeri presenti, ma la reazione della vittima e la prontezza del Capotreno hanno permesso di allertare immediatamente le forze dell’ordine.

Gli agenti delle volanti, impegnati nel controllo del territorio di Lecco, sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a individuare e bloccare il responsabile a pochi metri dal luogo dell’aggressione. L’uomo, un cittadino marocchino senza fissa dimora, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per rapina aggravata.

La vittima e le conseguenze dell’episodio

La vittima dell’aggressione, un cittadino brasiliano, è stata immediatamente assistita dopo l’intervento della Polizia. Nonostante lo shock per quanto accaduto, non ha riportato gravi conseguenze fisiche. L’azione tempestiva degli agenti ha permesso di recuperare il giubbotto sottratto e di restituirlo al legittimo proprietario.

