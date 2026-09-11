Uomo strangola la moglie a Monserrato vicino Cagliari, l'avrebbe uccisa davanti ad alcuni familiari

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie coetanea in casa e poi ha chiamato i carabinieri per confessare l’omicidio. Il delitto si è consumato nel pomeriggio di venerdì 11 settembre a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. L’anziano ha tolto la vita alla donna, forse davanti ad alcuni familiari, ma ancora non sono chiare le cause e la dinamica del gesto. L’uomo è stato fermato. Sul posto stanno operando i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena e del Comando provinciale di Cagliari.

Cagliari, femminicidio a Monserrato: moglie strangolata dal marito

Il femminicidio è avvenuto in via Boezio, come riferisce l’ANSA. L’81enne, dopo aver ucciso la moglie, avrebbe contattato i carabinieri, confessando di aver strangolato la donna.

Il dramma si è consumato al secondo piano di una palazzina. Prima dell’omicidio, i due coniugi sarebbero stati protagonisti di una lite nell’abitazione. Lite che sarebbe degenerata per poi sfociare nel sangue.

Tra le mura domestiche, secondo alcune prime frammentarie ricostruzioni sarebbero stati presenti altri parenti della coppia.

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