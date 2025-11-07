Uomo sviene in Studio Ovale alla Casa Bianca, la reazione di Trump e il mistero Gordon Findlay di Novo Nordisk

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un dirigente farmaceutico ha accusato un malore ed è svenuto mentre si trovava nello Studio Ovale della Casa Bianca durante una conferenza stampa di Donald Trump. In un primo momento l’uomo è stato identificato come Gordon Findlay di Novo Nordisk, ma la società ha poi smentito la sua presenza all’evento. Il video della reazione del presidente degli Stati Uniti d’America sta facendo il giro del web.

Il malore nello Studio Ovale della Casa Bianca

L’episodio si è verificato durante un evento organizzato nello Studio Ovale della Casa Bianca e dedicato ai farmaci contro l’obesità. Erano presenti il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump, il dottor Mehmet Oz e diversi dirigenti del settore farmaceutico.

Mentre il Ceo di Eli Lilly, David Ricks, stava parlando, uno dei partecipanti ha iniziato a barcollare visibilmente. “Stai bene? Gordon, stai bene?“, ha domandato Ricks pochi istanti prima che l’uomo crollasse al suolo. L’uomo è stato prontamente soccorso, mentre il presidente Donald Trump, che era seduto al tavolo poco distante, si è alzato ed è rimasto fermo immobile a seguire i soccorsi.

Getty Images

La reazione del presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump dopo il malore accusato dall’uomo nello Studio Ovale della Casa Bianca.

La nota della Casa Bianca sull’uomo svenuto allo Studio Ovale

L’unità medica della Casa Bianca è intervenuta immediatamente per soccorrere l’uomo svenuto. La portavoce Karoline Leavitt ha dichiarato: “Il signore è stato prontamente assistito e adesso sta bene“.

Quando la conferenza stampa è ripresa dopo lo stop, anche Donald Trump ha confermato che l’uomo svenuto stava bene.

L’uomo svenuto alla Casa Bianca è Gordon Findlay di Novo Nordisk?

L’uomo che ha accusato il malore alla Casa Bianca è stato identificato come un dirigente di un’azienda farmaceutica, ma la Casa Bianca non ha reso pubblico il suo nome.

Sui social network si è diffuso il nome di Gordon Findlay, dirigente di Novo Nordisk (la società che produce i noti farmaci Ozempic, Rybelsus e Wegovy).

L’azienda, però, ha smentito in una nota riportata da Fox: “I nostri unici rappresentanti presenti nello Studio Ovale erano il Ceo Mike Doustdar e Dave Moore, EVP delle operazioni statunitensi”.