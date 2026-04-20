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Un uomo ha tentato di togliersi la vita gettandosi in mare dalla scogliera di Numana (Ancona) nella serata di ieri, ed è stato salvato dai carabinieri della radiomobile di Osimo. A far scattare le ricerche è stata la moglie, che aveva chiamato il 112 dopo aver ricevuto una serie di messaggi vocali dal marito in cui manifestava l’intenzione di suicidarsi. Dall’audio si sentiva il rumore delle onde, un dettaglio che ha orientato i militari verso la zona costiera. Nei pressi del porto turistico hanno trovato l’auto dell’uomo parcheggiata in strada, poi lo hanno individuato seduto sulla scogliera frangiflutti, in evidente stato di agitazione. I carabinieri si sono avvicinati con cautela, togliendo cinturone, giacca e stivali in caso di caduta in acqua e hanno cercato di stabilire un dialogo. Di fronte alle resistenze dell’uomo, il brigadiere più anziano ha deciso di ammanettarsi a lui per impedirgli di divincolarsi e cadere.