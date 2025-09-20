Cognato di un boss della mafia turca trovato carbonizzato nel Milanese, 3 fermi per omicidio tra cui una donna

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

C’è una svolta sulla vicenda della morte di un uomo (un 62enne italiano di origine turca) trovato carbonizzato il 23 luglio in un appartamento a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. La polizia, coordinata dalla procura di Monza, ha fermato tre persone accusate di omicidio aggravato, rapina aggravata, incendio e distruzione di cadavere. Tra i fermati c’è anche una donna. La vittima era il cognato di un boss della mafia turca ma l’omicidio non sarebbe connesso agli affari criminali della famiglia.

In tre accusati di omicidio e distruzione di cadavere

Le indagini sull’omicidio dell’italiano di origine turca, trovato bruciato in un appartamento a Sesto San Giovanni (Milano), sono dunque arrivate a una svolta importante.

Il gruppo dei tre fermati è composto da un italiano, un albanese e da una donna italiana: sono accusati di omicidio aggravato, rapina aggravata, incendio e distruzione di cadavere.

La polizia davanti all’appartamento di Sesto San Giovanni il 23 luglio, quando fu trovato il cadavere

Secondo gli accertamenti svolti dalla Sezione Omicidi della Squadra mobile della Questura di Milano, l’uomo era stato colpito da circa trenta fendenti, dopodiché i suoi aggressori avevano tentato di distruggere le prove dando fuoco al cadavere e all’appartamento.

La vittima era il cognato di un boss della mafia turca

La vittima, Hayati Aroyo, 62 anni, era cognato del boss della mafia turca Huseyin Sarai, ucciso a Crotone il 31 gennaio 2005 proprio mentre la vittima di Sesto San Giovanni era al volante dell’auto.

Ma il suo omicidio non sarebbe connesso agli affari criminali della famiglia. Alla sua identificazione certa, per via dello stato del corpo, gli agenti della Mobile giunsero alcuni giorni dopo grazie alle impronte digitali e all’Autorità giudiziaria turca.

L’italo turco si trovava in un appartamento che gli era stato prestato da uno studente ventenne che per due mesi era andato in vacanza.

Astio nei confronti della vittima

Gli investigatori della Mobile hanno ricostruito la storia della vittima e la sua rete di amicizie: in questo modo hanno individuato le tre persone che, per varie ragioni, avevano maturato un profondo astio nei confronti dell’uomo, fino a decidere di ucciderlo.

Attraverso l’analisi delle telecamere, dei tabulati telefonici e le attività di intercettazione, è stato poi possibile ricostruire gli spostamenti dei tre fermati, individuando i vari ruoli che hanno avuto la notte dell’omicidio.

I due uomini sono stati portati nella Casa Circondariale di Busto Arsizio e la donna nella Casa Circondariale di Milano, in attesa che il provvedimento di fermo venga convalidato dal gip.