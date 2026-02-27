Uomo trovato morto a Milano nel parco Indro Montanelli, il suicidio ripreso dalle telecamere di sorveglianza

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un uomo di cui non si conosce ancora l’identità è stato trovato morto nei giardini pubblici Indro Montanelli di Porta Venezia, a Milano, dietro alla statua del famoso giornalista a cui il parco è dedicato. Sul caso stanno indagando gli agenti della questura. Le immagini delle telecamere di sorveglianza avrebbero confermato che si tratta di suicidio.

Nella prima mattinata del 27 febbraio è stato rinvenuto un cadavere all’interno dei giardini pubblici Indro Montanelli, che si trovano nel quartiere di Porta Venezia, a nord-est del centro di Milano.

Il corpo è stato ritrovato proprio dietro alla statua di Montanelli che si trova all’interno del parco. Le autorità non sono ancora riuscite a risalire all’identità dell’uomo.

Al momento le indagini si stanno concentrando proprio sull’identificazione del defunto, mentre la dinamica è stata chiara fin da subito. L’uomo si sarebbe infatti suicidato.

Le immagini delle telecamere confermano il suicidio

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, le immagini delle telecamere di sorveglianza dei giardini pubblici Indro Montanelli di Milano avrebbero confermato che la causa della morte dell’uomo sarebbe un suicidio.

Le telecamere avrebbero ripreso l’uomo mentre si avvolgeva un sacchetto di plastica attorno alla testa proprio in corrispondenza del luogo in cui il cadavere è stato ritrovato.

Le autorità dovranno invece ancora indagare per risalire alla sua identità, che per il momento rimane sconosciuta.

Le persone morte senza identità in Italia

In Italia sono conservati negli obitori oltre 1.100 cadaveri che non sono mai stati identificati né reclamati da nessuno. Si trovano principalmente nelle grandi città: più di 250 sono a Roma, più di 100 a Milano.

Proprio nel capoluogo lombardo ha sede il principale istituto italiano che si occupa del loro riconoscimento, il Laboratorio di antropologia e odontologia forense dell’Università degli Studi, il Labanof.

Il Labanof combina diverse tecniche provenienti da discipline mediche, ma anche dall’archeologia e dall’antropologia, per ricostruire la storia delle persone decedute senza nome e aiutare eventuali familiari a riconoscerli.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.