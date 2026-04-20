Uomo trovato morto a Padova dopo l'allarme dei passanti, segni di accoltellamento: si indaga per omicidio

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un uomo è stato trovato morto in strada a Padova. La polizia lo ha trovato poco prima della mezzanotte in seguito a una segnalazione da parte di alcuni passanti. La vittima, che aveva ferite da arma da taglio, è un 48enne residente in provincia di Padova. Si indaga per omicidio, esclusa la rapina.

Uomo trovato morto a Padova

Un uomo di 48 anni, residente nel Padovano, è stato trovato morto nella tarda serata di domenica 19 aprile.

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto in via dei Colli, a Padova.

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La polizia è intervenuta poco prima di mezzanotte, in seguito a una chiamata al 113 da parte di alcuni cittadini che avevano notato una persona in difficoltà.

La vittima aveva ferite da arma da taglio

Immediato, dopo la segnalazione, l’intervento della polizia e dei soccorritori del 118.

Il personale sanitario ha tentato di rianimare l’uomo ma, poco dopo, è deceduto per le ferite.

La vittima, infatti, presentava ferite da arma ta taglio: a causarne il decesso sarebbero state proprio le lesioni riportate.

A Padova si indaga per omicidio, esclusa la rapina

Dopo che è stata informata la Procura della Repubblica di Padova, sul posto si è presentato anche il pm di turno insieme alla Squadra mobile e alla polizia scientifica.

Gli agenti della Squadra Mobile e della Scientifica hanno transennato l’area per effettuare i rilievi tecnici necessari. Si indaga, infatti, per omicidio, viste le ferite che la vittima presentava e il decesso avvenuto in strada.

Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica dell’aggressione e rintracciare il responsabile.

Secondo quanto raccolto da AGI, gli investigatori avrebbero escluso l’ipotesi di una rapina finita male, dal momento che la vittima aveva ancora in tasca il portafoglio.

I casi precedenti a Padova

Nel marzo 2025 a Padova Bernardo Bergamin, un uomo di 80 anni, era stato trovato senza vita in uno sgabuzzino, avvolto in sacchi neri.

Il suo coinquilino di 45 anni aveva successivamente confessato di averlo ucciso durante una lite.

Nel gennaio 2025, invece, un uomo di 66 anni era stato trovato morto nel suo appartamento per un colpo di pistola al petto: accanto a lui era stata rinvenuta la compagna di 54 anni in gravissime condizioni.