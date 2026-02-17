Uomo trovato morto a Torino in via San Marino con ferite alla gola, coltello in strada vicino al cadavere

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un uomo di 58 anni è stato ritrovato morto con una profonda ferita da taglio al collo a Torino, in via San Marino, nel quartiere di Santa Rita. La polizia sta indagando su quanto accaduto ma, stando alle prime ricostruzioni, non sembra esserci ancora una pista chiara. Nessuna ipotesi è esclusa, nemmeno quella del suicidio.

Uomo trovato morto in strada a Torino

Nella serata del 16 febbraio 2026, attorno alle ore 21, una persona ha chiamato il numero delle emergenze per avvisare che in via San Marino, zona residenziale tranquilla di Torino, c’era un uomo in strada “che sta male”.

All’arrivo dell’ambulanza i paramedici hanno trovato a terra un uomo di 58 anni, già morto a causa di una profonda ferita al collo che ne aveva causato il dissanguamento.

La vittima non è stata identificata. Secondo quanto riporta il quotidiano di Torino La Stampa, potrebbe trattarsi di un cittadino straniero.

Le indagini della polizia

Delle indagini si sta occupando la squadra mobile della polizia di Stato, guidata dal dirigente Davide Corazzini. I primi rilievi hanno subito individuato accanto al corpo il coltello che ha inferto la ferita mortale.

Sono in corso le analisi delle telecamere di sorveglianza per capire se esistono filmati dell’accaduto. La polizia sta procedendo anche con indagini tradizionali, ascoltando le persone che vivono nella zona come testimoni.

Le prime dichiarazioni dei residenti raccolte da La Stampa però non hanno fatto emergere nulla di anomalo nella serata in cui sono successi i fatti. Le persone intervistate dicono di non aver visto né sentito niente.

Le ipotesi investigative

Il caso di Torino è piuttosto anomalo soprattutto per la zona in cui è accaduto. Il quartiere Santa Rita è definito come tranquillo, una normale zona residenziale mista, a pochi metri dallo stadio Grande Torino.

Al momento la polizia non ha escluso nessuna ipotesi. Si indaga sia per un possibile omicidio, quindi un accoltellamento a seguito del quale l’assassino si sarebbe dato alla fuga, ma viene tenuta aperta anche l’ipotesi suicidio.

Sul caso sta indagando anche la polizia scientifica, che ha svolto i rilevamenti del caso sul luogo del ritrovamento del corpo.