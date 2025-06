Uomo trovato morto in casa a Bresso vicino Milano, l'omicidio dopo una violenta lite con i coinquilini

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Omicidio a Bresso, nel Milanese. Un uomo è stato trovato morto all’interno di un appartamento dove nel corso della notte era stato segnalato un acceso litigio. In corso le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto, portati in caserma i tre coinquilini della vittima, che avrebbero raccontato di una violenta lite tra loro.

L’allarme è scattato nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 giugno a Bresso, alle porte di Milano.

Attorno alle due della notte un uomo è stato trovato morto all’interno di un appartamento in uno stabile in via Don Vercesi. Lo riporta Ansa.

I carabinieri di Sesto San Giovanni sono intervenuti sul posto dopo la chiamata al 112 dei vicini che avevano sentito delle urla provenire dall’interno dell’abitazione.

La vittima è un uomo di origini straniere, le cui generalità non sono ancora state rese note.

All’interno di un locale seminterrato i militari hanno trovato l’uomo privo di vita, con segni evidenti di violenza e percosse. Inutile l’intervento del personale del 118.

Stando a un primo esame sul corpo la vittima sarebbe stata probabilmente uccisa a mani nude, non risulterebbero al momento tracce di ferite da arma da taglio o da oggetti contundenti.

In casa quando sono arrivati i carabinieri c’erano altre tre persone, i coinquilini della vittima.

Le indagini

Ancora tutte da chiarire le circostanze e le cause della morte dell’uomo, in corso le indagini dei carabinieri di Sesto San Giovanni.

Stando a una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una violenta lite tra la vittima e uno o più dei suoi coinquilini, che sarebbe poi degenerata nell’aggressione.

I tre sono stati portati in caserma per essere interrogati. Sono in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto e verifiche sul racconto dei tre.