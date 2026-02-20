Uomo trovato morto in casa a San Michele di Moriano, forse ucciso dal monossido di carbonio

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Un uomo sui 50 anni è stato trovato senza vita nella mattinata di venerdì 20 febbraio all’interno della propria abitazione a San Michele di Moriano, una frazione di Lucca. Tra le varie ipotesi, gli inquirenti privilegiano la pista di una possibile intossicazione da monossido di carbonio. A lanciare l’allarme è stato il datore di lavoro della vittima che, dopo aver tentato invano di contattarlo telefonicamente, si è recato direttamente presso l’abitazione del lavoratore e ha chiesto l’intervento dei soccorsi.

Presenza di monossido di carbonio in casa

Sul posto, in via di Villa Mansi, sono intervenuti 118 con ambulanza e auto medica, vigili del fuoco e polizia. Una volta entrati nell’appartamento, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo dell’uomo al piano terra dell’edificio.

Secondo i primi rilievi effettuati dai pompieri, all’interno dell’abitazione sono stati riscontrati livelli elevati di monossido di carbonio. Un elemento che avrebbe orientato le verifiche tecniche verso una possibile perdita di gas da impianti domestici o sistemi di riscaldamento.

Secondo gli investigatori, alla base della tragedia ci sarebbe un malfunzionamento del generatore a benzina che l’uomo utilizzava per riscaldarsi, posto al pian terreno dell’abitazione. Il 50enne sarebbe andato a controllare, inalando quindi grandi quantità monossido.

Saranno gli esami medico-legali e gli ulteriori approfondimenti tecnici disposti dall’autorità giudiziaria a stabilire con esattezza le cause del decesso.

Cosa è successo a San Michele di Moriano (Lucca)

L’allarme è scattato intorno alle 9, dopo la chiamata da parte del titolare della ditta dove la vittima lavorava come muratore. L’imprenditore, non vedendo arrivare il suo dipendente, ha provato più volte a contattarlo al telefono senza successo.

A quel punto il datore di lavoro si è recato fisicamente a casa del 50enne e, non riuscendo a farsi aprire e non ricevendo alcuna risposta neanche là, ha allertato il numero d’emergenza del 112.

Indagini in corso sulle cause del decesso

I vigili del fuoco hanno avviato verifiche sugli impianti domestici al fine di individuare eventuali anomalie.

Resta da chiarire se il 50enne vivesse da solo e da quanto tempo si trovasse all’interno della casa prima del ritrovamento.

Un nuovo caso dopo la tragedia di Porcari

L’episodio si inserisce in un contesto territoriale già segnato da altre recenti tragedie legate a fughe di monossido di carbonio.

Soltanto 16 giorni fa, a inizio febbraio, nella vicina frazione di Rughi, nel Comune di Porcari, quattro persone appartenenti allo stesso nucleo familiare sono morte in seguito a una probabile fuga di gas all’interno della loro abitazione.

In quel caso le esalazioni sarebbero state riconducibili con ogni probabilità al malfunzionamento di una caldaia domestica, successivamente posta sotto sequestro insieme alla casa.