Uomo trovato morto in spiaggia a Sestri Levante, mistero sul decesso di un 86enne: aperta indagine

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Un pensionato di circa 86 anni residente a Sestri Levante è stato trovato senza vita nelle acque della Baia delle Favole, in località Caladda. A notare il corpo è stata una passante, che ha chiamato il 112. La Guardia costiera ha recuperato la salma a pochi metri dalla riva; i carabinieri indagano sulle cause della morte.

Giallo a Sestri Levante

L’episodio è accaduto lunedì 9 novembre. Intorno alle 8:20 una donna, nella zona della Baia delle Favole a Sestri Levante, ha avvistato un corpo in mare e ha chiesto immediatamente aiuto. A pochi metri dalla riva c’era un uomo senza vita: si tratta di un pensionato di 86 anni, residente nella cittadina.

Secondo la ricostruzione, la segnalazione è arrivata al mattino al Numero unico per le emergenze. Il tratto di mare è quello della località Caladda, vicino al lungomare di via Pilade Queirolo, quindi a due passi dal centro.

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Gli uomini della Guardia costiera hanno raggiunto il corpo vicino alla battigia e lo hanno portato a terra, dove sono cominciate le prime verifiche. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che devono confermare l’identità della vittima e ricostruire le sue ultime ore.

Le ipotesi sulla morte

Stando a quanto riportano le testate locali, i primi controlli medico-legali sul corpo non avrebbero trovato segni di violenza, ma le cause della morte non sono ancora chiare. Secondo LevanteNews l’anziano non tornava a casa da due giorni, e i familiari sono stati avvisati subito dopo il ritrovamento.

Un’eventuale autopsia, qualora fosse disposta per il caso, potrebbe stabilire quando l’uomo è morto e se è annegato, o se ha avuto un malore prima di cadere in acqua. La salma è stata portata a Lavagna.

Annegamenti, sempre più anziani

L’ultimo rapporto dell’Osservatorio del ministero della Salute per la prevenzione degli annegamenti, coordinato dall’Istituto superiore di sanità e pubblicato nel 2026, conta 604 vittime nel 2024 e nel 2025: 263 nel primo anno e 341 nel secondo, circa il 30% in più.

Circa il 30% delle vittime aveva più di 65 anni, e più di otto su dieci erano uomini. La causa più frequente è il malore (44,9%), seguito dalle cadute in acqua (27,1%). Sulle spiagge libere avviene il 37,4% degli incidenti, circa il doppio rispetto agli stabilimenti in concessione.