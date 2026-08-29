Uomo trovato morto in un laghetto a Scansano vicino Grosseto, era scomparso da casa
Un uomo che risultava scomparso in provincia di Grosseto è stato trovato morto in un laghetto artificiale a Scansano
È stato trovato morto un uomo del quale era stata segnalata la scomparsa in provincia di Grosseto. Il corpo privo di vita dell’uomo è stato individuato nella serata di venerdì 28 agosto all’interno di un laghetto artificiale a Scansano. In corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.
- Uomo trovato morto in un laghetto a Scansano
- Era scomparso da casa
- Un'altra persona scomparsa a Grosseto
Uomo trovato morto in un laghetto a Scansano
Il cadavere di un uomo è stato trovato in un laghetto artificiale a Scansano, in provincia di Grosseto.
Il ritrovamento è stato effettuato dai vigili del fuoco nella serata di venerdì 28 agosto in località Pomonte. Lo riporta Adnkronos.
Era scomparso da casa
Da quanto emerso si tratta di un uomo del quale era stata segnalata la scomparsa nelle ore precedenti.
Nel corso delle operazioni di ricerca condotte da carabinieri e vigili del fuoco è stato quindi individuato il corpo, ormai privo di vita, dell’uomo.
Per recuperare la salma è stato necessario l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Firenze.
In corso le indagini per chiarire quanto accaduto, dalla scomparsa alla morte dell’uomo.
Un’altra persona scomparsa a Grosseto
Proseguono invece le ricerche di un’altra persone che risulta scomparsa in provincia di Grosseto.
Si tratta di una donna di 86 anni svanita nel nulla a Roccalbegna. In azione per trovare tracce dell’anziana diverse squadre dei vigili del fuoco, con unità cinofile e droni.