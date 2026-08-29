NOTIZIE
Temi Caldi:

Uomo trovato morto in un laghetto a Scansano vicino Grosseto, era scomparso da casa

Un uomo che risultava scomparso in provincia di Grosseto è stato trovato morto in un laghetto artificiale a Scansano

2 min di lettura

vitaloni

Marco Vitaloni

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È stato trovato morto un uomo del quale era stata segnalata la scomparsa in provincia di Grosseto. Il corpo privo di vita dell’uomo è stato individuato nella serata di venerdì 28 agosto all’interno di un laghetto artificiale a Scansano. In corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Uomo trovato morto in un laghetto a Scansano

Il cadavere di un uomo è stato trovato in un laghetto artificiale a Scansano, in provincia di Grosseto.

Il ritrovamento è stato effettuato dai vigili del fuoco nella serata di venerdì 28 agosto in località Pomonte. Lo riporta Adnkronos.

Scansano Grosseto© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà
Il rinvenimento a Scansano, in provincia di Grosseto

Era scomparso da casa

Da quanto emerso si tratta di un uomo del quale era stata segnalata la scomparsa nelle ore precedenti.

Nel corso delle operazioni di ricerca condotte da carabinieri e vigili del fuoco è stato quindi individuato il corpo, ormai privo di vita, dell’uomo.

Per recuperare la salma è stato necessario l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Firenze.

In corso le indagini per chiarire quanto accaduto, dalla scomparsa alla morte dell’uomo.

Un’altra persona scomparsa a Grosseto

Proseguono invece le ricerche di un’altra persone che risulta scomparsa in provincia di Grosseto.

Si tratta di una donna di 86 anni svanita nel nulla a Roccalbegna. In azione per trovare tracce dell’anziana diverse squadre dei vigili del fuoco, con unità cinofile e droni.

scomparso-morto-scansano-grosseto ANSA

Leggi anche

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo