Uomo trovato morto in un parcheggio a Castellanza vicino Varese, ucciso a colpi di pistola

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Giallo a Castellanza, nel Varesotto, dove un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio. Si indaga per omicidio, l’uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di pistola. In corso le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto, al momento non è ancora chiaro se il 40enne sia stato ucciso nel parcheggio o se sia stato trasportato lì in un secondo momento.

Uomo trovato morto in un parcheggio a Castellanza

Macabro ritrovamento a Castellanza, in provincia di Varese: nella notte tra sabato 29 e domenica 30 agosto un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio di via Piemonte. Lo riporta Ansa.

L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte, sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica del 118, ma per il 40enne non c’è stato niente da da fare.

Ucciso a colpi di pistola

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini.

Si indaga per omicidio, da quanto emerso l’uomo sarebbe stato ucciso con diversi colpi di arma da fuoco.

Si indaga per omicidio

Al momento non ci sono informazioni sull’identità della vittima.

E non è ancora chiaro se il 40enne sia stato ucciso sul posto o trasportato in un secondo momento nel parcheggio, che si trova davanti a un a clinica privata.

I carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e risalire ai responsabili del delitto.

Al vaglio degli inquirenti le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.