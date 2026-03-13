Uomo trovato morto nel pozzo dell’Eremo di Monte Giove, cosa è emerso su Vasil Khomiak: perché si trovava lì

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Potrebbe essere lo stesso Vasil Khomiak l’autore dell’atto di vandalismo presso la chiesa di Monte Giove, a Fano (provincia di Pesaro e Urbino) dello scorso weekend. L’uomo è stato trovato morto all’interno di un pozzo nelle ultime ore. Gli accertamenti sulla profanazione delle reliquie di San Valerio sono ancora in corso, ma per gli inquirenti ci sono pochi dubbi. Riguardo alla morte, invece, non si esclude l’evento accidentale né il gesto volontario.

Cosa emerge sul caso Vasil Khomiak

Le informazioni sono ancora in divenire. Dagli ultimi aggiornamenti pubblicati da Corriere Adriatico si evince che secondo il rilievo effettuato dal medico del 118, Luciana Tonelli, il corpo di Vasil Khomiak presenta ferite alla testa, sulla parte sinistra e altre lesioni dovute alla caduta.

Nello specifico si parla del piede sinistro tranciato e rimasto nella scarpa insieme al calzino. Il cadavere è stato rinvenuto nella tarda mattinata di giovedì 12 marzo.

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Le indagini sono coordinate dai carabinieri della compagnia di Fano al comando del capitano Giuseppe Esposito. Gli inquirenti valutano le prime ipotesi, che parlano di possibile caduta accidentale o di gesto volontario.

Si presume, infatti, che Khomiak si sia gettato nel pozzo mentre era in preda alle allucinazioni. A collegare la profanazione delle reliquie del santo al 34enne sono alcuni elementi trovati all’interno della chiesa dopo l’atto vandalico: era presente uno zaino con effetti personali, una copiosa quantità di sangue e una bibbia in lingua ucraina.

Dalla profanazione al corpo nel pozzo: la ricostruzione

I fatti hanno avuto inizio venerdì 6 marzo. Vasil Khomiak, ucraino di 34 anni, si era recato presso i monaci dell’eremo per chiedere ospitalità. Avrebbe chiesto, riferiscono i quotidiani, di trovare un luogo di pace perché perseguitato da visioni di cadaveri.

I monaci avrebbero respinto la richiesta perché l’uomo si presentava con un elevato stato di agitazione e confusione. Il giorno dopo, sabato 7 marzo, l’altare maggiore della chiesa di Monte Giove è stato profanato. Qualcuno aveva rimosso la grata riposta sotto la mensa, aveva estratto un pesante sarcofago e aveva disperso i resti ossei di San Valerio, custoditi nell’eremo come reliquie, contenuti in un’urna di legno. Sul luogo dello scempio, infine, era presente un’importante quantità di sangue.

Quindi erano scattate le ricerche del responsabile, poi è arrivata la denuncia di scomparsa della madre: la sua descrizione, in effetti, coincideva con quella dell’uomo che aveva chiesto asilo ai monaci: affetto da disturbi psichiatrici e per questo in cura presso il Centro per la Salute Mentale, di nazionalità ucraina, 34 anni e residente a Pesaro. Il corpo è stato ritrovato nel pozzo del monastero, a 30 metri di profondità e senza acqua sul fondo.

Il mistero dell’eremo di Monte Giove

Resta da capire, ora, cosa sia successo e se realmente Khomiak sia stato l’autore dell’atto vandalico. Secondo gli inquirenti il 34enne potrebbe essersi ferito gravemente con la grata che proteggeva il sarcofago delle reliquie.

La madre, inoltre, ha confermato che il figlio si sarebbe recato all’eremo sia venerdì 6 marzo che sabato 7, lo stesso giorno in cui è stato profanato l’altare maggiore. Più risposte arriveranno con l’autopsia che verrà disposta dal pm Carlo Alberto Lafiandra.