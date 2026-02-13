Uomo trovato morto sul balcone di casa a Licciana Nardi vicino Carrara, sul corpo segni di coltellate

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Giallo in Lunigiana. Un uomo di 55 anni è stato trovato morto sul balcone di casa a Licciana Nardi, in provincia di Massa Carrara, sul corpo diverse ferite da arma da taglio. A lanciare l’allarme è stata la moglie, poi portata al pronto soccorso per un malore. Ancora tutta da chiarire la ricostruzione di quanto accaduto, nessuna ipotesi viene esclusa al momento, dall’omicidio al gesto volontario: sul caso indagano i carabinieri.

Uomo trovato morto sul balcone a Licciana Nardi

È avvolta nel mistero la morte di un uomo di 55 anni, trovato senza vita nel balcone della sua casa, in una pozza di sangue, nella serata di giovedì 12 febbraio.

È successo in una casa isolata a Villa di Panicale, frazione del comune di Licciana Nardi, piccolo comune montano in provincia di Massa Carrara. Lo riporta Ansa.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Stando alle prime informazioni, l’uomo sarebbe stato vittima di una o più coltellate.

L’allarme lanciato dalla moglie

A lanciare l’allarme chiamando il 112 sarebbe stata la moglie, al rientro a casa poco dopo le 20. Lo riporta La Nazione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

La moglie ha poi avuto un malore ed è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Fivizzano.

Sul corpo segni di coltellate

Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Massa Carrara, che hanno effettuato i primi rilievi nella casa della vittima.

I dettagli sul caso sono ancora pochi, stando a quanto emerso sul corpo del 55enne sono state trovate ferite procurate con un’arma da taglio.

E un coltello sarebbe stato rinvenuto accanto alla vittima, sul balcone della sua casa.

Le circostanze e la dinamica della morte dell’uomo sono ancora tutte da chiarire e al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, dall’aggressione al gesto volontario.