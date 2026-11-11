Uomo trovato morto sulla Statale del Sempione, investito da un'auto pirata tra Casorate e Somma Lombardo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un uomo è stato trovato morto ai piedi di un albero lungo la Statale del Sempione, tra Casorate e Somma L0mbardo in provincia di Varese. Vicino al corpo uno zainetto e frammenti di carrozzeria bianca: i carabinieri di Gallarate cercano l’auto che lo avrebbe investito. La Procura di Busto Arsizio indaga per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Uomo morto tra Casorate e Somma Lombardo

Lo hanno trovato ai piedi di un albero, in parte nascosto dalla vegetazione che costeggia la carreggiata, con uno zainetto abbandonato a pochi metri. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di mercoledì 11 novembre lungo la Statale 33 del Sempione, nel Varesotto, e ha fatto partire un’indagine per omicidio stradale e omissione di soccorso. La vittima è un cittadino straniero di cui, per ora, non si conosce il nome.

La chiamata è arrivata alla centrale del 118 alle 8:38. Un automobilista di passaggio ha notato il corpo a bordo strada, nel territorio di Casorate Sempione, poco prima del semaforo che si incontra entrando in paese da Somma Lombardo. Quando i soccorritori sono arrivati non c’era più nulla da fare: hanno potuto solo constatare il decesso.

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Il punto è uno dei pochi tratti del Sempione in cui la strada corre accanto a una fascia boschiva. Di notte è poco illuminato, mentre al mattino il traffico è intenso. La stazione ferroviaria di Casorate è a circa 500 metri, quindi la zona è frequentata anche da pedoni diretti allo scalo.

Investito da un’auto sulla Statale Sempione

Gli investigatori pensano che l’uomo sia stato investito da un veicolo durante le ore notturne. L’urto, molto violento, lo avrebbe sbalzato fuori dalla sede stradale fino a farlo finire contro il tronco. A quell’ora le vetture in transito erano poche e nessuno avrebbe assistito alla scena, così il corpo è rimasto lì fino al mattino.

La dinamica però non è ancora confermata: gli accertamenti dovranno stabilire se tutti gli elementi trovati sul posto siano davvero legati alla morte. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Gallarate, coordinati dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio. Vicino al corpo sono stati repertati diversi pezzi di carrozzeria di colore bianco. Si cerca quindi una vettura chiara con danni evidenti sul davanti.

L’uomo non aveva documenti con sé, potenzialmente utili a identificarlo. Gli investigatori cercheranno di ricostruire le sue ultime ore, per capire come sia arrivato in quel tratto di strada.

Pirati della strada: i numeri e cosa rischia chi fugge

Secondo l’Osservatorio Asaps, nel 2024 in Italia ci sono stati 111 episodi di pirateria stradale con vittime: 112 morti e 13 feriti. È un aumento di quasi il 10% rispetto ai 101 casi del 2023. Le regioni più colpite sono state la Campania, con 18 episodi, e poi Lombardia e Lazio, con 14 ciascuna. C’è però un dato incoraggiante: in circa tre casi su quattro (73%) il conducente fuggito viene poi rintracciato dalle forze dell’ordine.

Per chi scappa dopo aver causato la morte di una persona, le conseguenze penali sono pesanti. Il codice penale punisce l’omicidio stradale nella forma base con la reclusione da due a sette anni. L’articolo 589-ter, introdotto dalla legge 41 del 2016, prevede che in caso di fuga la pena aumenti da un terzo a due terzi e non scenda mai sotto i cinque anni.