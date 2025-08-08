Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Falsificazione di documento e parcheggio abusivo su stallo riservato ai disabili sono le accuse rivolte a un uomo che è stato denunciato dalla Polizia di Stato a Catania. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando gli agenti hanno scoperto che l’uomo aveva alterato la data di scadenza di un pass per disabili intestato a una parente defunta, al fine di usufruire indebitamente di un parcheggio riservato presso un centro commerciale dell’hinterland catanese.

La scoperta durante i controlli di routine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda è emersa durante una delle consuete attività di controllo del territorio svolte dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino. In particolare, una volante impegnata in servizi di prevenzione dei reati predatori ha effettuato una serie di verifiche sulle auto parcheggiate in modo irregolare all’interno del parcheggio di un noto centro commerciale della zona.

Il pass esposto in modo sospetto

Durante il controllo, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da una vettura parcheggiata su uno stallo riservato ai disabili. Il contrassegno esposto sul cruscotto risultava illeggibile, dettaglio che ha insospettito gli agenti e li ha spinti a procedere con ulteriori accertamenti.

Le indagini e la scoperta della falsificazione

Gli agenti sono riusciti rapidamente a risalire al proprietario dell’auto, che in quel momento si trovava all’interno del centro commerciale per fare acquisti. Dopo averlo identificato, hanno verificato la validità del pass per disabili esposto e hanno scoperto che il documento era scaduto da parecchio tempo e, soprattutto, era intestato a una parente del proprietario deceduta da diversi anni.

La modifica della data con un pennarello

L’uomo, nel tentativo di eludere i controlli, aveva alterato la data di scadenza del pass utilizzando un pennarello nero. La modifica, però, è risultata piuttosto grossolana e non è sfuggita all’occhio attento dei poliziotti, che hanno immediatamente proceduto al sequestro del documento contraffatto.

Denuncia per utilizzo di atto falso

Al termine degli accertamenti, il proprietario dell’auto è stato denunciato per il reato di utilizzo di atto falso, previsto dal codice penale e punibile con pene detentive fino a 2 anni. La Polizia ha sottolineato che, nonostante la denuncia, per l’uomo vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Il fenomeno dei pass falsificati

La vicenda riporta l’attenzione su un fenomeno purtroppo diffuso: l’abuso dei pass per disabili, spesso oggetto di falsificazione o utilizzo improprio da parte di persone non aventi diritto. Le forze dell’ordine, anche in questa occasione, hanno ribadito l’importanza dei controlli per tutelare i diritti delle persone con disabilità e garantire il rispetto delle regole.

L’importanza della legalità e dei controlli

La Polizia di Stato invita i cittadini a rispettare le norme e a segnalare eventuali abusi o irregolarità, ricordando che l’utilizzo illecito dei pass per disabili rappresenta non solo un illecito penale, ma anche un gesto di grave inciviltà nei confronti di chi ha realmente bisogno di quei servizi.

Le sanzioni previste

Per chi viene sorpreso a utilizzare documenti falsi o a usufruire indebitamente di agevolazioni riservate ai disabili, la legge prevede sanzioni severe, tra cui la denuncia penale e il sequestro del documento irregolare. In questo caso, l’uomo rischia fino a 2 anni di reclusione, oltre alle eventuali sanzioni amministrative per il parcheggio non autorizzato.

Un invito al rispetto delle regole

La vicenda di Catania rappresenta un monito per tutti coloro che pensano di poter aggirare le regole a discapito dei più deboli. Le forze dell’ordine continueranno a vigilare con attenzione per garantire legalità e rispetto dei diritti di tutti i cittadini.

IPA